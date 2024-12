Paula Echevarría arrasa con el abrigo de pelo de Primark que respira lujo silencioso: elegante y calentita por 38€

Los looks de Paula Echevarría no pasan nunca desapercibidos. Su naturalidad y facilidad a la hora de combinar prendas y crear conjuntos llenos de estilo nos ha cautivado a todas. En una de sus recientes publicaciones de Instagram hemos fichado su preciosa chaqueta de pelo de Primark que nada tiene que envidiar a otras que puedas ver en marcas de lujo. ¡Sigue leyendo para descubrirla!

El frío ya está aquí y no podemos dejar de pensar en prendas suaves y calentitas para lidiar mejor con las bajas temperaturas. En nuestra incesante búsqueda de piezas que nos den ese abrigo que tanto deseamos en estos días, hemos fichado uno que nos ha robado el corazón: el abrigo de pelo de Primark de Paula Echevarría que respira lujo silencioso y está disponible en la web por tan solo 38 euros. ¡Una ganga! Es calentito, suave y muy elegante, perfecto para crear looks llenos de estilo, sea la ocasión que sea.



La influencer y actriz, Paula Echevarría, ha compartido un post en redes sociales y ha sido ahí donde hemos podido ver cómo combina este precioso abrigo con un total look en negro para conseguir equilibrio en su look y dar protagonismo a la prenda estrella. ¡Mira!

Dónde fichar el abrigo estrella de Paula Echevarría para esta temporada

El abrigo estrella de Paula Echevarría lo encontrarás en la web de Primark por solo 38 euros. ¿Lo mejor? Está disponible en las tallas de mujer que comprenden de la XS a la XL y se adapta a todo tipo de cuerpos. El color crudo del abrigo hace que esta prenda combine fácilmente con una gran variedad de colores como el negro y su preciosa estética de pelo añade glamour y elegancia a cualquier conjunto. ¡Es ideal!