Nuria Roca triunfa con las Skechers de toque metalizado que suman altura y estilo (ideales para mujeres de 50)

Nuria Roca suele sorprendernos a diario con sus conjuntos y esta vez lo ha logrado con unas zapatillas que no han pasado desapercibidas. Se trata de unas Skechers con toque metalizado que no solo aportan un toque moderno a cualquier look, sino que también suman altura y estilizan, y se convierten así en el aliado perfecto para mujeres de 50 que buscan comodidad sin renunciar al estilo. ¡Mira por qué están arrasando!

Las Skechers modernas y elegantes con toque metalizado de Nuria Roca

Nuria Roca sabe cómo crear looks elegantes y llenos de estilo. Esta vez lo hace con sus nuevas Skechers Hiland - Quite Chic, que ya se refiere a ellas como sus "imprescindibles" en su fondo de armario. ¿La razón? Combinan comodidad y estilo, siendo el complemento perfecto para cualquier look. Y, si no lo crees, ¡mira la siguiente publicación!

Qué beneficios ofrecen las Skechers con toque metalizado de Nuria Roca

Las Skechers Hiland - Quite Chic son las zapatillas perfectas para quienes buscan combinar elegancia y comodidad. Con su elegante combinación en negro y marrón, detalles metalizados y un diseño clásico que no pasa de moda, combinan perfectamente con cualquier tipo de look. Además, cuentan con la tecnología Skechers Air-Cooled Memory Foam® que ofrece una pisada suave y fresca durante todo el día. Además, su tacón de 3,8 cm suma la dosis justa de altura para definir la silueta sin renunciar a la comodidad.



Están disponibles en dos colores que combinan con todo: blanco y negro, y las podrás fichar en la web oficial de Skechers por tan 80 euros. ¡No te las pierdas!

Otro modelo de zapatillas moderno y actual

Además del modelo de zapatillas anterior, Nuria Roca nos mostraba recientemente estas otras zapatillas Skechers que nos han cautivado. Se trata del modelo Skechers Uno - Stand on Air que cuenta con alrededor de 1.900 reseñas en la web. Su color rosa y su suela con cámara de aire visible Skech-Air, le dan un toque muy actual. ¡Están disponibles en la web por 90 euros!