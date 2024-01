El fenómeno del blurring en el teletrabajo: Cuando trabajo y vida personal se confunden

En la era del teletrabajo, el blurring ha pasado de ser una palabra desconocida a ser parte de nuestra realidad diaria.

Este término, derivado del verbo inglés "to blur" (difuminar), describe la dificultad para separar de manera nítida la esfera laboral de la personal, generando un desequilibrio que puede pasar factura a nuestra salud y bienestar.



El blurring se ha convertido en una sombra persistente en el panorama laboral actual, agravado por el auge del trabajo remoto y el uso extendido de tecnologías que nos mantienen más conectados que nunca.

Aunque la flexibilidad en la programación laboral puede brindar autonomía y libertad, la falta de límites claros entre trabajo y vida personal puede desencadenar consecuencias perjudiciales.



La transición al teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 ha intensificado esta difuminación de límites. Según el Índice de la anatomía del trabajo de 2022, el 37 % de los trabajadores carece de una hora definida de inicio o fin en su jornada laboral. Además, más de un tercio de los trabajadores admiten dedicar más tiempo a revisar correos electrónicos y pensar en el trabajo fuera del horario laboral en comparación con el año anterior.



Este constante estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ha generado dificultades para establecer límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, lo que conlleva a un exceso de trabajo y un desequilibrio perjudicial para la salud física y mental.

La trampa del teletrabajo

La Universidad de Zurich, en su estudio publicado en el Journal of Business and Psychology, señala que difuminar los límites entre trabajo y vida personal puede afectar negativamente el bienestar y provocar agotamiento. Los empleados que no establecen límites claros experimentan una menor sensación de equilibrio y bienestar en diversos aspectos de sus vidas.



La normalización de recibir mensajes laborales fuera del horario laboral contribuye a este fenómeno. Aunque decidamos no responder hasta nuestro horario laboral, la sola visualización del mensaje genera estrés y nos mantiene mentalmente enfocados en el trabajo, incluso durante nuestro tiempo de descanso.

Cómo evitar el desdibujamiento laboral

Si bien las empresas tienen su parte de responsabilidad, como trabajadores podemos tomar medidas para establecer límites y crear un espacio "libre de trabajo" durante nuestras horas libres. Decir "no" y comunicar cuando nos sentimos abrumados es esencial.



Además, aquí van cuatro consejos prácticos para combatir el blurring:

Comunica a tus superiores y compañeros cuando te sientas sobrepasada. Establece horarios concretos de trabajo y respétalos. Pospón las notificaciones cuando no estés trabajando. Elimina aplicaciones de trabajo de tu teléfono y limita la revisión de correos a tu jornada laboral.

En definitiva, enfrentar el desafío del blurring requiere un esfuerzo conjunto de empresas y trabajadores para establecer límites claros y preservar un equilibrio saludable entre vida laboral y personal.