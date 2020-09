Teniendo en cuenta que el 33% de las españolas encuentra a su amante en el ámbito laboral… ¿qué puede ocurrir ahora que se fomenta el teletrabajo? Analizamos el futuro de la infidelidad femenina con Gleeden, cuyo estudio ha revelado algunos datos muy curiosos.

Antes de comenzar, te invitamos a quitarte los prejuicios de la cabeza, puesto que bastantes tiene ya la sociedad respecto a las mujeres: ¿sabías que la infidelidad femenina está peor considerada socialmente que la masculina? Así lo revelaba uno de los últimos estudios elaborado por el Observatorio Europeo de la Infidelidad (Ifop) para Gleeden , la web líder en encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. El 77% de las encuestadas así lo creía.

Así que vamos a hablar de la infidelidad de manera objetiva, centrándonos en que cada mujer es libre y empoderada para tomar las decisiones que quiera respecto a su relación. ¿Pero qué ocurre ahora que nuestra manera de relacionarnos ha cambiado? La “nueva normalidad” trae consigo limitaciones y una de ellas la encontramos en la vuelta al trabajo, que para muchas de nosotras no se hará de manera presencial, o al menos, no todavía. Y es que el teletrabajo ha ganado adeptos durante la cuarentena, una noticia que pueden no celebrar las mujeres que buscan relaciones extraconyugales. ¿El motivo? Es precisamente en el ámbito laboral donde las españolas las encontramos.

Según el último informe de Gleeden , un 33% de las españolas encuentra a su amante en el trabajo o en actividades relacionadas con él. Algo que tampoco nos sorprende, teniendo en cuenta el número de horas que pasamos en él. Y ya sabes lo que se suele decir: el roce hace el cariño. Pero ahora habrá que ver si el teletrabajo disminuye la cifra de infidelidades en la oficina.

Tener un amante virtual, ¿la nueva forma de infidelidad?