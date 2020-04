¿Ganas de verano? Dale a tu hogar un aire fresco y nuevo

Casi lo podemos tocar con los dedos, así que procura que te pille preparada. Sí, llega el momento de que le des la bienvenida al verano, pero no sin antes haber convertido tu hogar en el mejor templo para un retiro estival.

Los días cada vez más largos y los cada vez más intensos rayos del sol están intentando darnos una pista. El verano está al caer y con él, para la alegría de muchos y el disgusto de otros, llegarán las altas temperaturas. A partir de ahora es momento de disfrutar de animadas cenas en la terraza y reuniones de amigos improvisadas que se alargan más de lo previsto. Toca aprovechar las ganas que todos tenemos de pasarlo bien y apuntarnos a cualquier plan. Así que, ¿por qué no convertir tu hogar en el mejor rincón para todos ellos? Es momento de disfrutar como niños.



Se nos ocurren pocas mejores maneras de vivir el verano que haciendo de tu casa un refugio para los días de descanso, y puedes pensar que gozar de un hogar fresco durante el calor de la temporada estival suena demasiado bonito como para ser real. Pero estás muy equivocada. Para convertir tu casa en un oasis de paz y aire fresco solo necesitas una pizca de imaginación, del resto se encarga Ikea, que te lo pone muy, pero que muy fácil con las novedades que nos propone para esta temporada. ¿Lista para recibir al verano?

Una casa que respira

El calor y las buenas temperaturas nos inspiran planes al aire libre y, por eso, cada vez pasamos más tiempo fuera de casa. Pero cuando tenemos visita o, simplemente queremos disfrutar de una tarde de cine en casa, la idea de pasar calor no suena tan bien. Sin embargo, hay alternativas, y la que te proponemos es que frenes el calor abrasador y la luz del verano con unas cortinas que lo bloquean y, además, transforman el aire contaminado del exterior en aire limpio. Lo sabemos, suena increíble, pero es real.

© Ikea

Disfruta de las siestas reparadoras (y fresquitas) de verano

Las siestas del verano son insustituibles para muchas y muchos, pero estarás de acuerdo con nosotras en que, para un descanso excelente, no nos vale cualquier cosa. Y si eres de las que elige su colchón meticulosamente hasta encontrar el mejor, deberías hacer lo mismo con los materiales y fibras con las que vistes tu cama.



Por eso, si quieres disfrutar de las deliciosas siestas del verano, lo ideal es que es cojas materiales frescos, naturales y sostenibles. ¿Necesitas alguna idea? El látex, la fibra de coco, el satén, el algodón y la lana son cuatro opciones excelentes, ya que quitan la humedad y te mantienen fresco y cómodo. Y sí, en Ikea puedes encontrar edredones, protectores de colchón y ropa de cama elaborados con estos materiales, que absorben el calor de tu cuerpo para que descanses como un bebé y a la mejor temperatura. ¡Tus deseos se hacen realidad'

© Ikea

¿Un plan improvisado en casa? ¡Adelante!

Ese pequeño rinconcito del salón que no sabes cómo decorar, una habitación a la que no das mucho uso o una terraza que no sabes cómo acondicionar –quizás porque crees que es demasiado pequeña. Para convertir un pequeño espacio de tu hogar en un rincón apacible donde recibir a amigos y familiares necesitas menos de lo que piensas. Y es que no hace falta que sea demasiado grande y tampoco necesitas grandes sofás. Un par de butacas –que puedes utilizar tanto en interiores como en exteriores–, unos cuantos pufs para aportar un toque colorido y alegre, una lámpara de luz cálida para hacer las reuniones nocturnas aún más acogedoras y una pequeña mesa donde apoyar las bebidas y la comida es más que suficiente para convertirte en la mejor anfitriona. Las visitas de verano nunca fueron tan maravillosas.

© Ikea

Cuida cada detalle

Las duchas del verano, las que nos mantienen frescos y despiertos durante todo el día, pueden ser aún más satisfactorias en un entorno tropical. Para esas duchas reparadoras, ¿qué mejor complemento que unas cortinas tropicales y unas toallas de colores vivos y alegres? Con un baño como este, te aseguramos que te despiertas con otra cara y otro ánimo.

© Ikea

Esta temporada tiene mucho que ofrecernos y, entre todas esas cosas, la oportunidad de vivir un verano fresco y en calma alejada del calor. Haz de tu hogar ese refugio fresco y cómodo sin dejar de sentirte como en casa. ¿Lista para recibirlo?