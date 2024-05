Los estrenos que llegan a Max en Junio 2024

Max (antes HBO Max) actualiza su catálogo con nuevas películas y series para junio. No te lo pierdas.

Max es una de las plataformas de streaming líder del momento.



Como es habitual, cada mes incorpora nuevos contenidos a su catálogo, para que siempre tengas novedades y algo nuevo que ponerte. Si estás suscrito, no vas a querer perderte todo lo nuevo.



Para junio ya conocemos algún que otro estreno. Así que apúntate los títulos y las fechas, porque ya tienes planes para cuando no sepas qué ponerte.

Nuevas películas, series y documentales en Max (junio 2024)

Cada mes se incorporan nuevos contenidos a Max, para que tengas cosas nuevas que ver. Los estrenos que conocemos por el momento son los siguientes:

6 de junio : AM I OK? (película).

: AM I OK? (película). 17 de junio : La Casa del Dragón (serie - temporada 2).

: La Casa del Dragón (serie - temporada 2). 27 de junio: Publio. El secuestro sin fin (documental).

Una de las grandes novedades para este mes de junio es la película de AM I OK?. Es una película mitad comedia y mitad drama protagonizada por la increíble actriz Dakota Johnson. Ideal para un finde de palomitas y peli, porque tiene muy buena crítica y está genial, vale la pena verla.



AM I OK? es una película que va sobre la vida de Lucy y Jane, dos mujeres que siempre han sido mejores amigas. Pero un día Lucy se embarca en un viaje personal y se pondrá a prueba su amistad. ¿Qué pasará?



No te pierdas el trailer:

Loading...

¿Qué te parecen las novedades que llegan a Max en junio? ¿Tienes ganas de ver lo nuevo?