¿Cuál es tu Tótem (animal) según tu signo del zodiaco?

¿Alguna vez te has sentido identificada con un animal, has soñado o te has visto reflejada en la personalidad de alguno de ellos? Si la respuesta es sí, sigue leyendo porque esto te va a interesar, ¡y mucho!

Para ir abriendo apetito, ¿qué es un Tótem? Para todas aquellas que tengáis dudas acerca del significado de esta palabreja: un Tótem es un objeto natural o un animal que, según algunas culturas y civilizaciones se utiliza como símbolo de buena suerte. Un ejemplo, para las tribus indígenas, este amuleto refleja fuerzas sobrenaturales o atributos espirituales que se relacionan con la personalidad de las personas. El oso, el halcón, el salmón, el conejo... ¡será por animales! Si tenéis hijos adolescentes seguro que recordáis la famosa película Hermano Oso en la que un joven se transforma en el animal que más odia del mundo, el oso pardo. En ella se dan pequeñas pinceladas sobre el significado de los Tótem y su importancia en los seres humanos, ¡y a eso vamos!

Hemos combinado todos los signos del zodiaco con los animales Tótem más comunes para que puedas adivinar qué animal habita en tu alma (qué poético eso, nos ha poseído Paulo Coehlo en un momento). ¿Qué eres Aries y siempre te han considerado una líder nata? No hay duda, serás el elegante halcón. ¿Qué eres meticulosa, trabajadora, muy sociable y además, Virgo? Pues llevas dentro de ti a la perfecta y especial hormiga.

Seas del signo que seas, echa un vistazo a la siguiente galería y descubre cuál es tu Tótem entre el rico y apasionante mundo de la fauna salvaje (y doméstica). Como diría Mufasa: desde el veloz antílope hasta la pequeña hormiga, todos estamos conectados por el gran ciclo de la vida... ¡y del horóscopo!

Puede interesarte...

¿Qué serie española de los 2000 eres según tu signo del zodiaco?



La raza de gato ideal según tu signo del zodiaco



La raza de perro ideal según tu signo del zodiaco