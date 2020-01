¿Qué serie española de los 2000 eres según tu signo del zodiaco?

Mi queridísima Aries, no soy el Maestro Joao, ni Esperanza Gracia, de mi mano no saldrán velas negras y mis ojos no tienen el poder de leer culos y pezones pero, ¡ay, si tú supieras de qué manera me maravilla el mundo del horóscopo, el tarot, la astrología y el estado de ánimo que tendrás mañana según la posición de los astros y la luna lunera!

Como Ariana que eres, sabrás perfectamente que eres un signo de Fuego cuyo planeta regente es Marte, tu símbolo el carnero y tus números de la suerte el 1, el 7 y el 9. Además, sabrás que eres responsable, espontánea, independiente, aventurera y ambiciosa, además de tener un gran sentido de la justicia y valorar a tu familia y amigos más que nada en el mundo. De hecho, ¿sabías que no hay padre o madre más protector en todo el zodiaco que el nacido bajo la influencia de Aries? Por no hablar de la cantidad de celebrities que tienen la suerte de formar parte de este selecto grupo del horóscopo (Marlon Brando, Elton John, Mariah Carey, Celine Dion, Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci....) Vamos, que sois auténticas privilegiadas si habéis nacido entre el el 21 de marzo y el 20 de abril.

No obstante, todos los signos del zodiaco tienen sus peculiaridades, todos ellos interesantes y entretenidos a partes iguales, con sus muchas virtudes y sus perfectamente aceptables defectos... El caso es que, teniendo en cuenta que hemos cambiado de década, que vuelven a llevarse los pantalones campana, que Aitana ha sacado temzo nuevo con Cali y el Dandee, que Mario Casas vuelve a la soltería y que Rosalía ha hecho del chonismo poligonero un modo de vida entre las clases más altas de la sociedad... hemos querido hacer un repaso por lo mejor de la televisión en aquellos maravillosos años 2000, recordando la serie con las que más nos emocionamos y mezclándolas la mar de bien con nuestros signos del zodiaco. Parece fácil pero tiene su intríngulis eh, personalidad, rasgos principales, carácter, profesiones afines, gustos y hobbies, deportes favoritos... básicamente hemos unido las series de nuestra adolescencia con nuestras características zodiacales más importantes. ¿Adivinas que serie es la tuya, joven y sabia Ariana?

