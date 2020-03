¿Eres de las que no se siente completamente identificada con su signo del zodiaco? ¿Crees que tienes características de otros horóscopos? Descubre con nuestro test zodiacal qué signo deberías ser.

Nacer en una determinada fecha u otra marca nuestro signo del zodiaco y, pese a que muchas veces sí que nos sentimos identificadas con las características que definen nuestro horóscopo, en ocasiones puede que no nos veamos para nada reflejadas con los rasgos de personalidad de nuestro signo. Puede que sea por la influencia de nuestro ascendente o porque tu fecha de nacimiento esté en la frontera temporal entre dos horóscopos, pero lo cierto es que esta sensación de "no pertenecer" a tu signo del zodiaco es más común de lo que piensas.

El ascendente zodiacal

Pese a que todo el mundo conoce cuál es su signo del zodiaco, muy pocas personas saben cuál es su ascendente, y en realidad este marca muchos de los rasgos de nuestra personalidad. El ascendente es el signo que se levanta por el horizonte en el momento exacto de un nacimiento, por lo que para conocerlo es vital que sepas la hora y minuto exacto de tu nacimiento.



Sea cual sea tu fecha de nacimiento, es posible tener uno de los 12 signos del zodiaco como ascendente. Así por ejemplo, si has nacido bajo el signo de Libra, es totalmente posible que tu ascendente sea Aries o Acuario. Esto implica que muy pocas personas son un tipo zodiacal puro, es decir, que han nacido con el mismo ascendente que su signo solar. Lo normal es que nuestra personalidad sea una mezcla de dos signos, y que si por ejemplo has nacido cuando el sol se encontraba en Tauro y tu ascendente es Sagitario, es muy probable que tus características sean una mezcla de los considerados como típicamente Tauro y típicamente Sagitario.

Cuando naces entre dos signos

Hay personas cuya fecha de nacimiento se sitúa en pleno cambio de signo. Es posible incluso que no sepan ni siquiera cuál es su signo zodiacal, puesto que hay horóscopos que marcan la frontera un día concreto del mes y otros que la marcan un día antes o un día después. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo, la posición del sol no es exactamente igual cada año, por lo que hay años que el 23 de octubre pertenecerá a Libra, y otros que pertenecerá a Escorpio.



Además, si has nacido en la frontera entre dos signos puedes identificarte con la personalidad de ambos, y aunque no se puede pertenecer a dos signos zodiacales a la vez, si por ejemplo has nacido el 21 o el 22 de abril, puede que te sientas identificada con rasgos de Aries y con rasgos de Tauro a la vez. A esto se le llama nacer en la Cúspide o entre dos signos.

Elementos del zodiaco y compatibilidad

Otro factor que influye (y mucho) en nuestra personalidad es nuestro elemento zodiacal. Cada signo del zodiaco tiene asociado uno de los cuatro elementos naturales de la tierra: fuego, tierra, aire y agua. Así, los signos que pertenecen al mismo elemento tienen en común muchas características y rasgos.

Tierra : Tauro, Virgo y Capricornio

: Tauro, Virgo y Capricornio Aire : Géminis, Libra y Acuario

: Géminis, Libra y Acuario Agua : Cáncer, Escorpio y Piscis

: Cáncer, Escorpio y Piscis Fuego: Aries, Leo, Sagitario

En cuanto a la compatibilidad entre elementos, siempre va a ser mayor si nuestra pareja pertenece al mismo elemento que nosotras, aunque no significa que si su signo zodiacal y el tuyo tienen elementos distintos, no vayáis a ser compatibles.



Signos de tierra: son analíticos, ambiciosos, un tanto materialistas, cuidadosos, trabajadores y perseverantes. También son bastante precavidos, prácticos y realistas.



Signos de aire: son inteligentes, versátiles, muy críticos con ellos mismos e increíblemente sociables. Les encanta la buena comunicación, son capaces de expresarlo todo con una mirada o un gesto y odian la soledad.



Signos de agua: son soñadores, intuitivos y muy sensibles. Suelen tener altibajos emocionales y a veces les cuesta ver la realidad, pero saben reconocer sus errores y pedir disculpas cuando es necesario.



Signos de fuego: son impulsivos, mandones, orgullosos y competitivos. Tienen también muchísima seguridad en sí mimos, pero se enfadan con facilidad.

¿Te has quedado con más ganas de conocer hasta qué punto influye en tu vida tu signo del zodiaco? Descubre dónde deberías vivir según tu horóscopo

