Estos 3 signos del zodiaco entran en una nueva era sentimental a partir del 28 de abril de 2026: ¿estás entre ellos?

A finales de abril de 2026, el cielo astrológico ya no habla solo de estados de ánimo, sino de un verdadero cambio de rumbo. Entre el regreso de Júpiter en movimiento directo el 6 de abril y la Luna en Libra del 28 de abril, varios astrólogos describen un cambio claro en la forma de relacionarse con los demás. El sitio YourTango resume este momento afirmando: “A partir del 28 de abril de 2026, tres signos del zodiaco entran en una nueva era poderosa”, añadiendo que “es un auténtico punto de inflexión para tres signos del zodiaco.»

Los tres signos implicados son Aries, Cáncer y Piscis, invitados a dar paso a un nuevo capítulo relacional. Esto se extiende hasta la Luna Llena de las flores del 1 de mayo en Escorpio, en tensión con Plutón, que hace emerger “las falsas seguridades, el control y los apegos del ego”, explica la astróloga Bérénice Delignat para Femme Actuelle. Para estos tres signos, se habla de un antes y un después.

28 de abril de 2026: Luna en Libra y giro en las relaciones

El 28 de abril, la Luna en Libra pone el foco en el equilibrio, el diálogo y los acuerdos afectivos. YourTango insiste en que este tránsito ayuda a ver que “no somos impotentes”, incluso si así lo habíamos sentido. El día anterior, Elle ya describía un paréntesis más suave con la Luna en Virgo en sextil con Júpiter en Cáncer, con esta frase que suena como una preparación para el cambio: “En un mundo que se agita y vacila, el día nos susurra una invitación simple: detengámonos”. El día 28, resulta difícil seguir como antes por simple costumbre.

En este contexto, la Luna en Libra actúa como un ajuste fino. Los temas que se repiten desde el 23 de abril toman una forma concreta en las relaciones. Pleine Vie recuerda que entre el 23 y el 28, los signos implicados reciben “mensajes del universo” y que un mismo asunto vuelve hasta provocar una sensación de “ya basta”. El 1 de mayo, la Luna Llena en Escorpio, en cuadratura con Plutón, sellará este realineamiento. Bérénice Delignat precisa que “este proceso puede vivirse con gracia cuando se elige la fe en lugar de la resistencia” y que “el sufrimiento no es inevitable en este proceso”.

Aries, Cáncer, Piscis: cómo se manifiesta la nueva era

Aunque todos los signos sienten esta búsqueda de equilibrio, el trío Aries – Cáncer – Piscis está en primera línea. Para ellos, la astrología no habla de un simple cambio de ambiente, sino de una decisión concreta en su vida sentimental o familiar.

Aries: para este signo, Pleine Vie cita a YourTango explicando que “es el momento en el que tú y tu pareja podéis empezar juntos una nueva era poderosa”. Una conversación esperada desde hace semanas ya no puede posponerse. Se trata de redefinir límites, aclarar lo que realmente se quiere y decidir si la relación sigue el impulso interior abierto por Júpiter directo.

Cáncer: la Luna en Libra viene a comprobar la solidez del hogar. El artículo resume la energía así: “Tu fuerza, Cáncer, proviene de la idea de que la persona especial en tu vida quiere lo mismo que tú, y todo empieza en casa”. El 28 de abril invita a verificar si los proyectos, los deseos de vida en común o de familia siguen alineados, y a afirmarlo claramente.

Piscis: para Piscis, la hipersensibilidad se convierte en motor. Pleine Vie describe un periodo en el que su atención hacia los demás les impulsa a convertirse en un apoyo valioso, sin sacrificarse. La Luna en Libra les permite dosificar mejor sus impulsos, identificar dónde su compasión es realmente útil y dónde les agota, para entrar en una nueva etapa en la que su empatía se convierte en un poder estructurador.

Aprovechar esta nueva era, sea cual sea tu signo

Pleine Vie aconseja a estos tres signos un reflejo simple durante este periodo del 23 de abril al 1 de mayo: “Confía en tu instinto”. Escribir lo que se siente en estos días ayuda a transformar un malestar difuso en una decisión clara, tanto si se está en pareja como si no. Para los demás signos, la Luna en Libra del 28 de abril sigue siendo un buen momento para reequilibrar un vínculo, establecer un límite o formular una petición importante con calma.

La Luna Llena de las flores en Escorpio, el 1 de mayo, cerrará este proceso al poner de relieve lo que ya no se sostiene emocionalmente. Bérénice Delignat recuerda que esta fase no busca castigar, sino liberar lo que aún se aferra a “falsas seguridades”. Entre el 28 de abril y el 1 de mayo, tomarse un tiempo para releer tus notas, ajustar una decisión o atreverse a tener una conversación honesta permite transformar este potencial astrológico en cambios duraderos.