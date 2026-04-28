El amor después de los 60: decisiones, límites y una nueva forma de pareja

Publicado el 28/04/26 à 13:06 Por El equipo editorial

Casarse después de los 60 años sigue siendo algo poco común. Y algunas mujeres toman esta decisión, a veces después de un divorcio o un duelo, con una lucidez que no se tiene a los 20 años. En una tribuna publicada por Your Tango, una mujer a la que llamaremos Sonia* cuenta su experiencia. Divorciada después de 33 años de matrimonio, conoce a un hombre aún marcado por la pérdida de su esposa.

Menos de un año después, deciden unirse. A los 62 años, Sonia se casa por segunda vez. Una decisión reflexionada, casi valiente, en una sociedad donde menos del 1 % de las mujeres de esa edad dan ese paso. Cuatro años después, no se arrepiente de nada. Pero insiste en un punto que a menudo se silencia: casarse tarde en la vida implica compromisos muy diferentes a los de la juventud.

Casarse después de los 60: dos compromisos que hay que aceptar

Comprometerse, una verdadera elección que debe pensarse bien

A diferencia de los impulsos apasionados de la juventud, Sonia describe una relación construida con intención. “No te enamoras, decides estar enamorado”, explica en esencia. La atracción y la ternura están presentes, pero se inscriben en un enfoque consciente. Ya no se trata de dejarse llevar, sino de comprometerse con conocimiento de causa.

Ambos llegan con sus heridas. Él carga con el duelo de su esposa, ella con el de un matrimonio terminado. Su unión se convierte entonces en un espacio de reparación y de compartir. Esta elección de amar requiere trabajo, paciencia y una voluntad clara de hacer funcionar la relación. Según Sonia, esta lucidez es una fortaleza, pero también elimina una parte de la despreocupación que ya no se recupera.

Vivir con la mirada de los demás

Casarse tarde no siempre genera el entusiasmo esperado. Sonia habla de reacciones mixtas, a veces incómodas. Los seres queridos apoyan, por supuesto, pero sin un gran entusiasmo. Los hijos, los nietos o incluso los amigos pueden mostrarse reservados ante este cambio. Una falta de apoyo que puede crear una forma de aislamiento.

Construir una nueva vida en pareja también implica aceptar alterar un equilibrio ya establecido alrededor. Las familias reconstituidas, las cuestiones financieras o los hábitos arraigados complican la situación. Sin embargo, Sonia destaca que esta distancia externa a veces refuerza a la pareja, que aprende a centrarse en lo esencial. Un compromiso que merece la pena.

Mantener la identidad, un equilibrio precioso… ¿y un tercer compromiso?

Uno de los aspectos más inesperados de este matrimonio tardío, según Sonia, es la posibilidad de seguir siendo plenamente uno mismo. A los 19 años, en su primer matrimonio, se había fundido en la vida de su marido, adoptando sus hábitos y dependiendo de él. Tras su divorcio, reconstruyó sola su identidad e independencia.

Esta vez, las reglas son diferentes. No renuncia a lo que ha llegado a ser. Cada uno conserva sus intereses, sus hábitos y su espacio personal. La pareja ya no se construye en la fusión, sino en la convivencia de dos individualidades sólidas.

Quizá ahí esté el mayor compromiso: aceptar no compartirlo todo, mientras se construye un vínculo profundo. Sonia está convencida de que un matrimonio tardío no se parece en nada al de la juventud. Es diferente, a veces más complejo, pero también más consciente. Y para ella, merece totalmente la pena.