Una astróloga desvela los signos del zodiaco que nunca deberían estar juntos: "estas parejas nunca funcionarán"

por El equipo editorial ,
Una astróloga desvela los signos del zodiaco que nunca deberían estar juntos: "estas parejas nunca funcionarán"© shutterstock_2652749615 (1)

Algunos signos del zodiaco no están hechos para tener una relación. Es la conclusión de esta astróloga. Para ella, simplemente no son compatibles.

Cada signo del zodiaco es distinto. Los 12 miembros de la rueda zodiacal tienen sus cualidades y sus defectos. Por eso, hay que dejar de odiar a ciertos signos, como Géminis o Escorpio, que a menudo tienen mala fama de forma injusta. Géminis es muy curioso y divertido; Escorpio es misterioso y, cuando ama, ama de verdad. Pero, cuando se trata de amor, cada signo lo vive de forma distinta.

Algunos signos son muy románticos, como Tauro, otros son más independientes, como Acuario, y otros son soñadores empedernidos, como Cáncer y Piscis. Si cada signo tiene su propia manera de enamorarse y de demostrar su amor, eso significa que no todos están hechos para estar juntos. Esta experta lo deja claro: hay parejas que nunca podrán funcionar a largo plazo. Recordemos que el signo solar no lo define todo; es importante observar la carta astral en su conjunto.

¿Cuál es la peor pareja según la experta?

Según afirma Meg the Libra, astróloga, en un vídeo en TikTok, hay ciertos signos que no están destinados a estar juntos. “En ninguna dimensión, en ningún universo, funcionan.” En este sentido, para ella, la peor pareja del zodiaco es Cáncer y Aries. “Sabéis perfectamente que no necesitáis ni queréis estar juntos. Lo estáis forzando.”

Tal y como explica la experta, Aries sabe que domina a Cáncer. Cáncer es un signo de agua, Aries un signo de fuego, y estos dos elementos no se llevan bien. Cáncer es dulce, sensible, romántico, mientras que Aries necesita acción, estimulación, actividad. Son auténticos opuestos.

Otros signos que no deberían formar pareja, según la astróloga

Después, la astróloga habla de Tauro y Acuario. “Tauro busca estabilidad, cercanía con su pareja, apego emocional. Acuario es exactamente lo contrario.” Lo mismo ocurre con Géminis y Escorpio. Según ella, no tienen ninguna posibilidad de funcionar. “Un Géminis volverá loco a un Escorpio. Y Escorpio es demasiado intenso para un Géminis.” Juntos, corren el riesgo de formar una “pareja tóxica.”

Podemos notar que las parejas que no se llevan bien suelen tener elementos opuestos: Fuego y Agua; Aire y Tierra; pero también Aire y Agua. Los signos de fuego suelen llevarse mejor con los signos de aire: comparten energía, dinamismo, ligereza… algo que los signos de tierra y agua no suelen experimentar. Un signo de agua suele ser más sensible, más dulce, más intenso. El signo de tierra, en cambio, está anclado, con los pies en la tierra, es fiable (a diferencia de los signos de aire, que tienden a dispersarse). Por supuesto, hay excepciones: ¡no todo se explica únicamente por el signo solar!

@illmindofmegan agree or disagree? #zodiac #zodiacsigns #astrology #astrologytok #astrologysigns ♬ original sound - • meg the libra •
