La suerte por fin trae grandes sorpresas a estos 3 signos la semana del 18 de agosto (todo llega en el mejor momento)

La suerte vuelve para 3 signos del zodiaco la semana del 18 de agosto: amor, trabajo, abundancia… Descubre si formas parte de los favoritos de los astros.

Esta semana vendrá marcada por la buena suerte para algunos signos. Entre el 18 y el 24 de agosto, tres signos del zodiaco verán cómo su día a día cambia. La Luna y Venus se unen en Cáncer el 20 de agosto, aportando intuición y amor, y luego la Luna se encuentra con Mercurio en Leo el 21 de agosto, dando paso así a nuevas oportunidades.



Según YourTango, estos cambios concluirán con la Luna Nueva en Virgo el 24 de agosto, algo que podría verse traducido en renacimiento y manifestación. Para tres signos, este periodo es de verdad un trampolín: la suerte por fin parece sonreírles y su destino toma un giro inesperado.

1. Escorpio: la suerte astrológica le devuelve la confianza

Para Escorpio, esta semana podría marcar un punto de inflexión decisivo. En los últimos meses, puede que hayas dudado de ti mismo, de tus decisiones o de tu verdadero lugar en la vida.



A partir del 20 de agosto, con la unión de la Luna y Venus en Cáncer, tus oportunidades van a más en terrenos que tienen que ver con el trabajo, el amor o los viajes. Eso ocurre como un soplo de aire fresco: oportunidades que parecían lejanas se vuelven de pronto alcanzables. Una mudanza, un encuentro amoroso o un proyecto profesional podrían concretarse antes de lo que imaginas. Ya no es momento de esconderse: la suerte está contigo, pero hace falta atreverse a aprovecharla.

2. Sagitario: la audacia por fin da frutos

Querido Sagitario, normalmente eres conocido por tu energía desbordante y optimismo contagioso. Sin embargo, últimamente sentías que todo avanzaba demasiado lento.



El encuentro entre la Luna y Mercurio en Leo, el 21 de agosto, pondrá todo en marcha. Este dúo planetario te invita a tomar las riendas de tu destino. Las dudas sobre tus decisiones recientes se aclararán y se abrirá un nuevo camino con mayor claridad. Puede que una elección tomada a finales de junio regrese a escena: esta vez sabrás qué hacer con ella.



En el trabajo, puede aparecer una oportunidad importante: colaboración, nuevo puesto o un proyecto estimulante. En el amor, una conversación sincera te ayudará a salir de una situación estancada.

Entras en una nueva etapa donde la confianza y el coraje serán tus mejores aliados. Las estrellas te animan a decir “sí” a la vida, incluso sin un plan perfecto. Recuerda: la suerte siempre sonríe a quienes se atreven. Y esta semana, tú eres claramente uno de los favoritos.

3. Capricornio: preparar el futuro con paciencia

Para ti, Capricornio, la suerte llega de manera más sutil pero igual de valiosa. El 22 de agosto empieza la temporada de Virgo, seguida por la Luna Nueva en Virgo el 24 de agosto. Esta combinación te invita a enfocarte en tus proyectos a largo plazo.



No es un periodo para lanzarlo todo de golpe, sino para preparar cuidadosamente lo que viene. Estás llamado a aclarar tus intenciones: ¿qué esperas realmente de los próximos meses? ¿Qué sueños llevas dentro, incluso si aún no te atreves a expresarlos? La suerte se manifiesta en forma de mejor organización, oportunidades de aprendizaje o contactos útiles que te ayudan a estructurar tus ambiciones.



Esta Luna Nueva es aún más poderosa porque abre un ciclo inédito: en septiembre, otra Luna Nueva en Virgo, acompañada de un eclipse, traerá cambios radicales. En otras palabras, lo que plantes esta semana puede convertirse en un éxito espectacular en pocas semanas.