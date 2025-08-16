Inicio / Horóscopo / Astrología

Los astros avisan: estos 4 signos del zodiaco afrontan un gran cambio a partir del 21 de agosto (y marcará su año 2026)

por El equipo editorial
Los astros avisan: estos 4 signos del zodiaco afrontan un gran cambio a partir del 21 de agosto (y marcará su año 2026)© shutterstock_2655118597

Según la astróloga May (@maylikethemonthh) en TikTok, cuatro signos del zodíaco están a punto de vivir un cambio notable en su vida, a partir del 21 de agosto y durante todo el mes de septiembre. Un giro que podría volverlos irreconocibles de aquí a marzo de 2026.

Los astros anuncian un período de intensa metamorfosis para ciertos signos astrológicos. Desde el 21 de agosto, y durante unas seis semanas, un alineamiento raro vendría a cerrar un ciclo kármico iniciado en 2017. Esto marcaría el inicio de un nuevo capítulo de vida.

Según May, creadora de contenido sobre astrología, numerología y manifestación en TikTok (donde suma más de un millón de seguidores), estos signos podrían verse obligados a replantearse por completo sus prioridades. Y también a decir adiós a lo que ya no resuena con ellos.

Este período, comparado con una “limpieza energética”, estaría marcado por decisiones importantes, a veces irreversibles. Ya se trate de relaciones, de la carrera o de proyectos personales, todo lo que ya no esté alineado con su esencia profunda podría quedar atrás. Para estos cuatro signos, no se trata de simples ajustes, sino de una transformación completa.

Los cuatro signos más afectados por este gran cambio

1. Para Virgo, esta fase se posiciona como una de las más espirituales e introspectivas de su vida. Lo que les parecía esencial hace unos años pierde de repente importancia. Objetos, proyectos o incluso relaciones en los que invertían mucha energía parecen hoy ya no tener sentido frente a sus aspiraciones profundas.

Según May, las personas que entren en su vida entre agosto de 2024 y marzo de 2026 podrían tener un impacto decisivo en su destino. Un matrimonio, un compromiso amoroso, una separación o incluso una sociedad profesional clave podría surgir en este tiempo. Todo apunta a que este ciclo marcará un giro irreversible que abrirá paso a una vida más alineada con sus valores.

2. Los Piscis, por su parte, están a punto de sumergirse en una búsqueda existencial que podría llevarlos a descubrir su verdadera misión de vida. Este signo de agua, naturalmente intuitivo, recibirá un torrente de oportunidades en distintos ámbitos: desde propuestas laborales inesperadas hasta encuentros amorosos intensos, pasando por colaboraciones artísticas inspiradoras. Todo parece alinearse para impulsarlos a expresar su máximo potencial.

3. Para los Sagitario, esta transformación pasa sobre todo por su vida interior. Algunos podrían sentir la necesidad urgente de reenfocarse, mudarse, construir un hogar o incluso formar una familia. Si su carrera actual ya no les llena, podrían considerar una reorientación hacia un campo más alineado con sus deseos profundos.

Según May, esta fase no es un retroceso, sino una etapa clave para construir cimientos sólidos. De hecho, las oportunidades que surjan en los próximos seis meses podrían ofrecerles mucho: una carrera más inspiradora, una relación que les brinde un verdadero “hogar” o una estabilidad duradera. Cuanto más atiendan sus necesidades emocionales, más se acercarán a su verdadero camino de vida.

3. En cuanto a los Géminis, ha llegado la hora de dejar su nido y ampliar horizontes. Este signo de aire, conocido por su curiosidad y vivacidad, podría ser llamado a enfrentar grandes desafíos profesionales o a embarcarse en proyectos públicos importantes. Los próximos seis meses podrían marcar un período de gran visibilidad, con colaboraciones clave o nuevos roles que pondrán su talento bajo los reflectores.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
