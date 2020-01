Cómo leer la mano: aprende a interpretar las líneas con esta guía

El arte de leer las líneas de la mano y poder ver el futuro se denomina quiromancia. Se trata de un arte adivinatorio con siglos de historia. Si sientes curiosidad y te apetece aprender a leer la mano, hemos preparado una pequeña guía que puede serte muy útil para acercarte un poco a este método descubriendo los conceptos básicos.

Leer la mano es un arte ancestral conocido en todo el mundo cuyos orígenes se atribuyen a la adivinación romana y a la astrología india. Su fin es determinar la personalidad, el carácter y el futuro de la persona mediante el análisis de la palma de la mano, en concreto de las líneas que hay en las mismas. Como sabrás, la ciencia no avala ningún tipo de técnica adivinatoria, pues no existen evidencias de las mismas, por lo que depende creer o no en ellas es una cuestión personal.



Aunque se trata de un método complicado con mucha historia detrás, cuenta con determinados conceptos básicos con los que se puede aprender a interpretar las líneas de forma general. Es en esos será en los que nos centraremos en esta guía, así que si siempre te ha generado curiosidad cómo leer la mano, ¡sigue leyendo!

La lectura de la mano se hace a través de las líneas que aparecen en las mismas, por lo que es esencial conocer el signicado de cada una de ellas para conseguir interpretarlas en su totalidad. Como verás, según si la línea aparece o no, su nacimiento, su curvatura, su longitud, profundidad y otros detalles, tendrán un significado u otro. Si te propones leer varias manos, pronto descubrirás que al contrario de lo que pueda parecer a priori, existen muchas diferencias entre las líneas de unas palmas y otras.



Al principio es posible que te cueste más encontrar las diferencias, pero cuando aprendas lo que significa cada línea, será mucho más sencillo ver que cada palma de la mano es un mundo. Como todo, es cuestión de práctica. ¿Preparada para adentrarte en el mundo de la quiromancia?

Las líneas de la mano

1. Línea de la vida



Es una de las líneas más importantes de la palma. Empieza entre el pulgar y el índice y se alarga hacia la muñeca. Traduce el grado de vigor, de energía, de fuerza física, de posibilidades y de robustez.

Curvatura muy marcada: significa sexualidad plena.

Curvatura débil: significa falta de energía y vivacidad, líbido a la baja.

Línea fina y limpia: significa buena vitalidad, buena voluntad.

Línea larga: significa potencia muscular pero sistema nervioso muy febril.

2. Línea de la cabeza



Horizontal en el centro de la mano bajo la línea del corazón, determina si funcionas con lógica o con imaginación.

Fina y profunda: revela inteligencia, vivacidad de espíritu.

Larga: revela superficialidad, veleidad, materialismo.

3. Línea de la suerte



Empieza verticalmente a partir de la base de la mano, se dirige hacia el Monte de Saturno y divide la palma en dos partes. Indica el factor suerte en la vida, el destino.

Ausente: caracteriza a una persona que deberá trabajar duro para tener éxito.

Línea profunda: revela éxito pero sin satisfacción.

Empieza en la línea de la vida: significa que la persona sólo pensará en sí misma.

Empieza en la muñeca: si está bien marcada, significa suerte para toda la vida, éxito.

4. Línea del corazón



Es horizontal, se encuentra en la parte superior de la palma de la mano. Controla los aspectos emotivos y revela el potencial amoroso, la relación con la persona amada y con las del alrededor.

Ausencia de esta línea: revela insensibilidad total.

Derecha: significa que el pensamiento controla las emociones.

Si empieza en el índice: significa amor y celos.

Si empieza en el dedo del corazón: revela sensualidad total, el placer predomina.

Si empieza en el anular: su significado es una afectividad reducida.

5. Línea del sol (o del éxito)



Paralela a la línea de la suerte. Muchas personas no tienen esta línea.

Empieza en la muñeca hasta el anular: revela suerte y éxito absoluto, destino fuera de lo común.

Si empieza en el Monte de Marte: signfica perseverancia y voluntad de éxito.

Si empieza en el Monte de la luna: significa éxito artístico.

Si empieza en la línea de la cabeza: revela éxito seguro.

Si empieza en la línea de la vida: significa que solo piensas en ti mismo.

Si empieza en la línea del corazón: éxito tardío.

6. Línea de la salud

Si no la tienes, no pasa nada. Normalmente termina en el Monte de Mercurio y empieza en la muñeca.

Si cruza la línea de la vida: generalmente indica una enfermedad larga.

Si acaba en la línea de la vida: revela ansiedad, angustia, cuida tu dieta.

Si no toca la línea de la vida: significa que puede haber algún problema, pero nada grave.

7. Línea del sexo



Situada bajo el meñique sobre el lateral de la mano, sólo veremos la más marcada ya que a menudo hay varias. Es la línea del matrimonio o la sexualidad.

Limpia y recta: revela una unión feliz.

Varias líneas débiles: significa que habrá varias relaciones sin matrimonio.

Línea ascendente: significa celibato.

Línea descendiente: indica divorcio.

Bifurcación limpia al principio: significa dificultad al inicio de la relación.

Bifurcación al final: significa que la relación terminará con una ruptura.

Los montes de la mano

-Venus: simboliza la maternidad, la vida. El Monte de Venus está situado en la base del pulgar, entre la línea de la vida y el pulgar. Si está marcado y es carnoso, indica deseo de gustar, necesidad permanente de contacto humano (amor, amistad, comunicación con los demás...). Si el Monte de Venus es plano, el individuo tiene dificultad en relacionarse con los demás, no desprende demasiada seducción.

- Marte: es el dios de la guerra. Simboliza el ardor amoroso, la amistad exigente, incluso el fanatismo, los celos, la intolerancia, la crueldad... El Monte de Marte ocupa dos posiciones. El primer Monte de Marte (llamado positivo) está situado bajo la línea de la vida, cerca del pulgar. Si está desarrollado y fuerte es signo de autoridad, voluntad y coraje (alma de jefe). El segundo Monte de Marte (llamado negativo) está situado entre la línea del corazón y la de la cabeza, al otro lado de la mano. Si está desarrollado y fuerte, la persona no es violenta y su coraje y ardor son intelectuales.

- Júpiter: El Monte de Júpiter está situado bajo el índice. Si está bien marcado, es signo de dominación, poder y mando. La persona vive el presente: es impulsiva y no tolera que le lleven la contraria. Es leal, pero su lugar está en lo más alto. Si no existe el Monte de Júpiter, la persona es tímida, timorata, no se afirma y tiene miedo al contacto con los demás.

- Saturno: es el dios Chronos, símbolo del tiempo y la construcción. El Monte de Saturno está situado sobre el dedo corazón. Si está bien marcado, indica prudencia, e incluso desconfianza, en las relaciones con los demás. La persona ama la soledad, es seria con sus estudios y su trabajo. La ausencia del Monte de Saturno es signo de una naturaleza ligera, sin consistencia, frívola.

- El Sol: El Monte del Sol -o Monte de Apolo- está situado bajo el anular. Si está bien marcado, indica gloria, dones estéticos. La persona tiene gusto en todos los campos, le gusta el contacto humano y es generosa. La ausencia del Monte del Sol indica poco éxito. La persona prefiere ser mandada en lugar de mandar.

- Mercurio: dios de la inteligencia y el comercio. El Monte de Mercurio está situado bajo el anular. Sólo puede estudiarse teniendo en cuenta la línea de la cabeza. Si está bien marcado y la línea de la cabeza es larga, indica inteligencia viva, elocuencia, adaptación, buena relación con los demás y un don para los negocios. Si la línea de la cabeza no es larga ni se ve bien, la persona tiene vista para los negocios pero no para las trampas.

- La Luna: es el arquetipo femenino. El Monte de la Luna está situado en la base de la mano, opuesto al Monte de Venus. Si está muy bien marcado, la imaginación domina a la acción. La persona ama el cambio, los viajes, y no respeta las convenciones. Si el Monte de la Luna es plano, la persona se preocupa por los detalles y la práctica, incluso llega a atormentarse.

¿Qué te parece? ¿Te animas a leer tu propia mano o la de algún familiar? Si es así, consulta esta guía siempre que lo necesites para determinar el significado de cada línea de las palmas de la mano y descubrir que te dicen sobre el carácter y el futuro de esa persona. Como ya dijimos al inicio, es cuestión de práctica, por lo que cuantas más manos leas, más claro tendrás el significado de cada línea.



Como sabrás, aparte de estos conceptos, la gran mayoría de las personas que practican la quiromancia dicen sentir que tienen un don que les permite conocer el futuro de las personas. Sea tu caso o no, te invitamos a que hagas nuestro test para descubrirlo.

