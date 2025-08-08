Inicio / Horóscopo / Astrología / Signos del Zodíaco

Luna de Esturión 2025: así afectará esta luna llena del 9 de agosto a estos 3 signos (la suerte está de su lado)

por Andrea Ardións Baña
Luna de Esturión 2025: así afectará esta luna llena del 9 de agosto a estos 3 signos (la suerte está de su lado)

La luna llena de agosto iluminará el cielo la noche del viernes 8 al sábado 9 de agosto. Se le conoce como la Luna de Esturión 2025 y es un evento que marcara un antes y un después para tres signos, en los que la suerte estará de su lado. Descubre si el tuyo es uno de los afectados por la energía de la luna llena y cómo podría cambiarte la vida en los próximos días.

La luna llena alcanzará su fase de plenitud el 9 de agosto de 2025. Se podrá ver en distintas regiones siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan, tanto en América del Norte como en Europa.

Al no coincidir con el perigeo lunar, no será una superluna. Aun así, estamos convencidas de que tendrá un gran seguimiento por parte de los aficionados de la astronomía, además de por los signos más afectados por su influencia.

Estamos ante uno de los eventos más esperados del calendario astronómico del verano. Además, tenemos la ventaja de que se podrá ver en su totalidad en España, por lo que podremos ver el satélite en todo su esplendor. Se espera una buena visibilidad.

¿Por qué se le llama Luna de Esturión?

Una de las principales curiosidades que rodean a esta luna llena de agosto, es su peculiar nombre. Lo cierto es que la Luna de Esturión no se llama así por pura casualidad o de forma aleatoria. Es un término que procede de los pueblos nativos americanos de la parte noreste de EEUU, que relacionaban esta fase lunar con la abundancia del pez esturión en los lagos en agosto.

¿Cuándo se podrá ver en España?

La NASA asegura que la máxima iluminación tendrá lugar a las 03.55 a.m. en EEUU, que se correspondería con las 09:55 hora peninsular en España. Lo ideal es seguirlo bien de cerca de la noche del 8 al 9 de agosto.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver la luna llena?

La NASA y el IGN aconsejan ver la luna llena de agosto en lugares con baja contaminación lumínica. Por ejemplo, en áreas rurales o elevadas. Es importante que el cielo esté despejado y lejos de fuentes de luz. Uno de los mejores lugares para ver esta luna es desde el Parque Nacional del Teide (Canarias).

¿Cuáles son los 3 signos afectados por su influencia?

Hay tres signos que estarán especialmente afectados por la Luna de Esturión 2025.

  • Acuario: la luna llena brillará en el signo de Acuario, marcando un punto de inflexión emocional. Es una luna que trae un mensaje claro, es tu momento. Sé tu mismo/a para brillar.
  • Tauro: después de meses cargando con demasiadas responsabilidades, sentirás una gran sensación de alivio. Se avecinan buenos meses de éxitos para el signo Tauro.
  • Cáncer: esta Luna es una invitación a dejar atrás viejas heridas y liberarse del dolor que han acumulado. Gracias a su influencia, te resultará más fácil dar el paso y te sonreirá la vida.

Si lo prefieres, puedes llevar a cabo rituales que te ayudarán a atraer la fortura.

¿Eres uno de los signos afectados por la Luna de Esturión 2025? ¡Te deseamos mucha suerte!

