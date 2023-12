El fenómeno del "Elf on the Shelf" ha invadido los hogares españoles, convirtiéndose en el protagonista de la temporada navideña.

Este muñeco travieso, enviado por Papá Noel para vigilar a los niños, ha encontrado un nuevo escenario en las redes sociales, donde las travesuras nocturnas se comparten y viralizan, especialmente en plataformas como TikTok. Sin embargo, detrás de las risas y la diversión, los psicólogos alertan sobre posibles consecuencias emocionales para los más pequeños.

La Tradición del Elf on the Shelf: Más allá de lo Divertido

Inspirada en el libro "The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition," la figura del elfo viaja desde el Polo Norte para observar el comportamiento de los niños y reportar a Papá Noel. Cada mañana, los pequeños despiertan con la tarea de descubrir las travesuras del muñeco, que cobra vida por las noches. Sin embargo, la diversión tiene sus límites, y los expertos advierten sobre los posibles impactos en la percepción de la Navidad por parte de los niños.

La Magia y la Realidad: ¿Cómo Viven los Niños esta Tradición?

Expertos en psicología coinciden en que los niños viven la llegada del elfo de manera tan real como la de Papá Noel o los Reyes Magos. La línea entre la fantasía y la realidad se difumina, y la figura del elfo, aunque mágica, puede generar emociones contradictorias en los más pequeños.

Riesgos Emocionales: Más Allá de las Travesuras Inocentes

Aunque muchas travesuras son recibidas con risas y alegría, los psicólogos advierten que estas bromas pueden tener consecuencias emocionales. Algunos niños, lejos de disfrutar, se sienten confundidos, enfadados o incluso llegan a llorar. La inseguridad y la desconfianza son emociones que pueden surgir, afectando la percepción de la casa como un lugar seguro.

La Responsabilidad de los Adultos: ¿Dónde Están los Límites?

Los expertos señalan que los adultos desempeñan un papel crucial en esta tradición. Grabar las reacciones de los niños y compartir esos momentos en redes sociales puede tener un impacto negativo en el vínculo con los adultos. Algunos padres, en lugar de consolar a sus hijos, optan por grabar las escenas, lo que puede afectar la estabilidad emocional de los niños.



El psicólogo infanto-juvenil Abel Domínguez destaca la importancia de anticipar posibles miedos o inseguridades de los niños. Las bromas que traspasan límites, como "romper" una televisión, pueden generar emociones intensas y afectar el desarrollo emocional de los pequeños.

La Viralidad y sus Peligros: Más Allá de la Diversión

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

No es la primera vez que las bromas a niños se viralizan en redes sociales. Los expertos recuerdan casos anteriores, como el trend del "Grinch roba la Navidad," que pueden afectar los vínculos emocionales de los niños. La viralidad de estos videos puede aumentar el riesgo de ciberacoso, suplantaciones de identidad o grooming.



Ante la fiebre de las travesuras del elfo, los expertos hacen un llamado a la reflexión y la empatía. Recomiendan a los padres observar las reacciones de sus hijos, preguntarles directamente sobre sus emociones y considerar los posibles riesgos emocionales antes de sumarse a las tendencias virales de las redes sociales. La Navidad, más allá de las risas, debe ser un momento de alegría y seguridad para los más pequeños.