Este es el nombre de niña que triunfa entre las familias jóvenes

Al recibir la noticia del embarazo, junto con la alegría y las incertidumbres propias de ese momento, surge la necesidad de tomar decisiones.

Una de las más emocionantes es la elección del nombre para el bebé, aunque esto también puede dar lugar a desacuerdos entre la pareja, ya que todos buscan un nombre especial y atractivo. Como es de esperar, todo depende de los gustos y preferencias individuales.



Mientras algunas familias tienen claro el nombre desde el principio, para otras puede convertirse en un verdadero desafío. Ya te contamos anteriormente cuál era el nombre de niño más popular entre las familias jóvenes y hoy te desvelamos cuál es es el nombre de niña más popular, según datos del INE, en los últimos años en España, el nombre Carla ha sido bastante común entre las recién nacidas, con un total de 82,477 niñas que lo llevan.

En realidad, aunque a menudo no lo percibamos, los nombres son un componente de la moda y la cultura de cada época. Esto implica que algunos nombres son populares durante ciertos periodos y luego pierden su relevancia. Por lo tanto, hay nombres que están más vinculados a personas de mayor edad, mientras que otros son exitosos entre las nuevas generaciones.



Consultando nuevamente las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), María del Carmen continúa siendo el nombre más común en nuestro país, siendo portado por 641,875 mujeres. No obstante, este nombre no es el más popular entre las jóvenes de hoy en día, según confirma el mismo organismo estatal.

Como ya hemos visto, el nombre Carla goza de gran popularidad en el país. Incluso ocupó el décimo lugar en la lista de nombres más frecuentes en un censo del 2020. En España, específicamente, hay 82,477 mujeres con una edad promedio de 15,4 años con ese nombre.



Asimismo, aunque se encuentran distribuidas en diversas regiones del país, la mayor concentración de mujeres con este nombre se registra en Cataluña, específicamente en Barcelona, Girona y Lleida. También es posible encontrarlas en otras áreas como Galicia y Valencia.



Carla es un nombre de origen germánico que significa "mujer fuerte" o "mujer poderosa". Deriva de Carlos, específicamente del término germánico "Karl".