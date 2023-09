La podóloga que sigue Cristina Pedroche en Instagram revela el secreto para pies saludables en niños

Hoy te hablamos de la salud de los pies en los niños y de cómo cuidarla siguiendo las recomendaciones de una podóloga muy popular en Instagram.

Como recién estrenada mamá la presentadora Cristina Pedroche ha hecho de la salud infantil uno de sus principales temas de interés. De ahí que no sea extraño que siga a algunas influencers que tratan esta temática y la difunden desde un punto de vista profesional. Entre ellas podemos destacar a Neus Moya, una podóloga que explica a su amplia base de seguidores todos los secretos sobre la salud de los pies de los más pequeños.



A través de su cuenta de Instagram Neus divulga contenido que sirve a madres y padres a entender la importancia de cuidar esta parte del cuerpo, y de proporcionar un calzado acorde a las necesidades de los niños. De esto, precisamente, te hablamos hoy.

Los pies del niño en sus diferentes etapas

El pie de un niño no es igual en sus primeros meses de vida que según va ganando madurez. Para que crezca de forma correcta debe tener espacio, libertad y movimiento. La razón principal es que en sus primeros meses está compuesto en gran parte de cartílago, un tejido maleable, y por tanto no conviene que experimente ningún tipo de presión que pueda forzar un crecimiento y maduración incorrectos.



Lo que propone Neus Moya en este sentido es no usar calzado hasta que el niño no comience a andar, y dejar que experimente el mundo con sus pies, los cuales tienen mayor sensibilidad en esa etapa que sus manos. Una vez ha comenzado a hacerlo, y durante esos primeros meses, el calzado ha de limitarse a calcetines con suela de silicona. Utilizar un calzado inadecuado a edad muy temprana puede comprimirle el pie y alterar su desarrollo y formación normales. Sólo cuando ya ha alcanzado un cierto grado de madurez debe usarse calzado en el sentido en el que tradicionalmente lo conocemos.

Cómo debe ser el calzado de los pequeños

En ese momento también es importante fijarse en las características del calzado que se le proporciona. Lo importante es que no modifique la marcha, es decir, que no altere en modo alguno el paso natural. Para ello lo recomendable es contar con un zapato de que no modifique su marcha suela dura y fina que sea flexible y torsionable y preferentemente con puntera ancha. Neus también recomienda que el zapato a estas edades en que el pie es todavía inmaduro no tenga contrafuerte y que disponga de un sistema de sujeción regulable.



Tampoco debe de tener puente ni ningún otro elemento anatómico diseñado para “modular” el pie, ya que, a excepción de casos en los que hay un desequilibrio muy marcado, madura de forma natural por si mismo.