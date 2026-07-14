A partir de los 50, el corte mariposa degradado es el truco favorito de los peluqueros para aportar volumen al cabello y rejuvenecer el rostro

Publicado el 14/07/26 à 12:56 Por El equipo editorial

Desde hace varias temporadas, el corte mariposa se ha consolidado como uno de los cortes más solicitados en las peluquerías. Inspirado en los peinados con mucho volumen de los años 90, se caracteriza por un degradado ligero y aireado que crea la ilusión de una melena más abundante. Su nombre hace referencia a las distintas capas que se abren alrededor del rostro como si fueran alas, dando como resultado un peinado ligero, con movimiento y mucho volumen. La buena noticia es que esta tendencia se adapta a casi todo tipo de cabellos, ya sean lisos, ondulados o ligeramente rizados.

Con el paso del tiempo, el butterfly cut ha evolucionado en distintas versiones para adaptarse a todas las longitudes y estilos. Algunas apuestan por un contraste marcado entre las capas cortas y el resto del cabello, mientras que otras prefieren un degradado más sutil y fácil de peinar en el día a día. Entre las mujeres mayores de 50 años, esta última versión es especialmente popular. Los peluqueros valoran especialmente el degradado mariposa por su capacidad para devolver movimiento al cabello, que suele volverse más fino con la edad, sin necesidad de renunciar al largo.

El degradado mariposa, una técnica que aporta volumen y dimensión al instante

A diferencia de un degradado clásico, que se trabaja sobre toda la melena, los butterfly layers se concentran en los mechones que enmarcan el rostro. Esta estructura permite crear un efecto de volumen natural sin recurrir a un corte muy corto. Los peluqueros suelen adaptar la altura de las distintas capas según la textura del cabello y la forma del rostro para conseguir un resultado armonioso, favorecedor y fácil de mantener. En la siguiente imagen podemos ver este efecto en el corte de pelo que lucen celebrities como Philippine Leroy Beaulieu.

Otra de las grandes ventajas de esta técnica es que facilita el peinado. Basta con un secado suave con cepillo, unos movimientos con un cepillo redondo o una herramienta de peinado para destacar las distintas capas. Incluso dejando secar el cabello al aire, el corte conserva un bonito movimiento. En los cabellos finos, el degradado crea una sensación de mayor densidad, mientras que en las melenas abundantes ayuda a aligerar las puntas sin perder una forma equilibrada. El resultado es un peinado dinámico que parece naturalmente más voluminoso.

¿Por qué este corte favorece especialmente el rostro después de los 50?

El éxito del degradado mariposa también se debe a que proporciona un efecto rejuvenecedor muy visible. Los mechones más cortos que destacan los pómulos dirigen la mirada hacia la parte superior del rostro y suavizan los rasgos. Esta construcción crea un efecto óptico que hace que el rostro parezca más abierto y luminoso. Combinado con un flequillo cortina o con un mechón largo lateral, el corte también ayuda a equilibrar las proporciones faciales manteniendo un resultado muy natural.

Otra ventaja que los peluqueros suelen destacar es que este corte acompaña perfectamente los cambios de textura que experimenta el cabello con la edad. Con el paso del tiempo, el pelo puede perder densidad o volverse más fino y flexible. Gracias al juego de capas, el degradado mariposa devuelve cuerpo y volumen a la melena, evitando el efecto lacio que puede endurecer los rasgos. Fácil de personalizar según la longitud, la textura del cabello o los hábitos de peinado de cada persona, constituye una opción elegante para quienes desean modernizar su imagen sin realizar un cambio radical.