Lavarse el pelo todos los días con calor y sudor: una peluquera experta revela si realmente se puede hacer

Publicado el 09/07/26 à 15:27 Por El equipo editorial

Cuando una ola de calor nos hace sudar más de lo normal, muchas personas se preguntan si deberían lavarse el pelo todos los días. Sin embargo, los peluqueros suelen desaconsejar por todos los lavados demasiado frecuentes. Por eso, he preguntado a Marie Barateau, peluquera y responsable de formación de la cadena Jean Louis David, si realmente podemos lavar nuestro cabello más a menudo durante el verano sin riesgos.

La experta se muestra tranquilizadora independientemente de nuestros hábitos y de la frecuencia con la que lavemos nuestro pelo cuando hace calor, ya que asegura que «durante los periodos de altas temperaturas no existe una frecuencia ideal que sirva para todo el mundo».

Lo primero que hay que tener claro es que lo más recomendable es adaptar el número de lavados a cada persona, dejando atrás las rutinas que seguimos durante el resto del año, cuando las temperaturas son más bajas.

«Entre el sudor, la humedad y la sensación de que el pelo se engrasa más rápido, algunas personas pueden sentir la necesidad de lavarlo con más frecuencia, incluso a diario durante algunos días», reconoce la peluquera, que explica las claves para lavarse el cabello más veces en verano sin dañarlo. Su conclusión es clara: «lavarse el pelo frecuentemente no tiene por qué ser un problema» si se siguen algunos consejos.

Lavarse el pelo todos los días en verano: la regla de oro de la peluquera para elegir el champú adecuado

Pero entonces, ¿el exceso de sebo y el sudor hacen que los lavados sean menos agresivos para el cabello o debemos adaptar el producto que utilizamos cuando lavamos el pelo mucho más a menudo?

Marie Barateau advierte sobre el error de mantener exactamente la misma rutina capilar durante el verano:

«Los champús demasiado agresivos pueden resecar los largos y desequilibrar el cuero cabelludo, que puede reaccionar produciendo más sebo», explica.

Si no hacemos ningún cambio, corremos el riesgo de que las raíces se engrasen más rápidamente mientras que las puntas se vuelven más secas. El resultado: más facilidad para la rotura y un cabello con tendencia grasa.

«El objetivo no es lavar con más intensidad, sino lavar de forma más inteligente», recuerda la peluquera.

Para conseguirlo, es fundamental elegir un champú adaptado a una mayor frecuencia de uso durante el verano. Lo ideal es optar por una fórmula suave, pensada para lavados habituales, que sea capaz de limpiar el cuero cabelludo manteniendo el equilibrio natural del cabello.

Pelo en verano: el truco definitivo para saber cuántas veces debes lavarlo a la semana

Para saber cuándo es realmente necesario limpiar el cabello y el cuero cabelludo frente a esos lavados diarios que hacemos simplemente para sentirnos frescos, la peluquera explica que hay que tener en cuenta tanto el tipo de cabello como la cantidad de sudor acumulado durante los días de calor.

Según la experta, mientras que el pelo fino suele engrasarse más rápidamente, los cabellos rizados, ondulados o afro suelen tolerar mejor espaciar los lavados. Sin embargo, el entorno y la actividad física también desempeñan un papel fundamental a la hora de decidir si ha llegado el momento de utilizar champú.

El sudor, el ejercicio, la humedad, el calor e incluso la contaminación pueden modificar nuestras necesidades habituales.

La única manera de saber si realmente necesitamos lavar el pelo es «escuchar al cuero cabelludo en lugar de seguir una frecuencia fija», asegura Marie Barateau.

Sudor en el cuero cabelludo: la técnica del aclarado ideal entre dos lavados

En algunos casos hemos sudado mucho, pero el cabello no está realmente sucio ni graso. En ese momento surge la duda: ¿qué hacemos?

Un aclarado únicamente con agua puede ser una buena solución para refrescar el pelo sin abusar de los lavados.

«Permite eliminar parte del sudor y la sal, además de aportar una sensación inmediata de frescor. Sin embargo, el agua por sí sola no elimina eficazmente el sebo, los restos de productos de peinado ni algunas partículas externas», advierte la peluquera.

Por eso, este método es recomendable únicamente para refrescar el cabello cuando no está graso o cuando no acabamos de hacer ejercicio. Según la experta, debe entenderse como una solución puntual entre dos lavados, no como un sustituto habitual del champú.