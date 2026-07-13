Adiós al blanco clásico: el acabado cromado y el regreso de los diseños noventeros serán los protagonistas de tu pedicura este verano

Publicado el 13/07/26 à 17:59 Por El equipo editorial

La pedicura ya no es ese último retoque antes de irse de vacaciones. Este verano, las uñas de los pies se transforman en un auténtico accesorio de moda, protagonista de fotos en la playa o junto a la piscina. Los clásicos esmaltes rojos y el blanco intenso ceden terreno a colores afrutados, marrones inspirados en el café y acabados jelly o cromados que reflejan la luz con cada paso.

Las tendencias de pedicura para el verano de 2026 tienen un hilo conductor muy claro: colores apetecibles, texturas sofisticadas y un regreso de los estampados y diseños de los años 90, siempre sobre unos pies perfectamente cuidados. Los principales medios especializados en belleza coinciden en una misma idea: un lujo discreto, divertido y fácil de combinar con las sandalias, el estado de ánimo e incluso el bañador.

Los colores y acabados que dominarán el verano de 2026

Según una selección publicada por el medio estadounidense Brightside, entre las pedicuras más populares del verano destacan tonos como Peach Bellini, Watermelon Jelly, Lemon Yellow o Seaglass Nails. Estos colores, inspirados en cócteles y cristales pulidos por el mar, combinan muy bien con sandalias doradas, transparentes o blancas. Para las pieles bronceadas, los marrones como Espresso Brown o los tonos nude caramelo aportan un acabado elegante, especialmente junto a sandalias negras o metalizadas.

También ganan protagonismo los verdes cremosos como Pistachio Milk y los lavandas brillantes como Lavender Glaze, que modernizan los tonos pastel y combinan a la perfección con prendas de lino o vestidos blancos. Por su parte, la revista Parade, tras consultar a varios especialistas en manicura, confirma el auge de los acabados jelly translúcidos, los azules laguna (Ocean Toes), el blanco lechoso y los pequeños detalles de purpurina o confeti sobre bases nude muy naturales.

El nail art de los 90 vuelve con fuerza

Para quienes buscan algo más que un color uniforme, el verano de 2026 trae de vuelta la estética de los años 90. El portal estadounidense Women.com destaca pedicuras decoradas con pequeñas flores blancas acompañadas de brillantes, versiones renovadas de la manicura francesa, colores neón, estampados geométricos, diseños tie-dye y detalles con purpurina inspirados en las estrellas del pop de aquella década. El mismo medio también señala el auge de las dry pedicures (pedicuras en seco) y de las medi-pedis, tratamientos más técnicos centrados en la salud del pie además de su aspecto estético.

Cómo elegir la pedicura ideal según tu estilo

Quienes prefieran una estética de lujo discreto pueden optar por rosas lechosos, una Strawberry Milk French muy suave o tonos nude café con acabado brillante, ideales para sandalias de tiras finas. Las amantes del look noventero pueden optar por colores neón o decorar únicamente el dedo gordo con un diseño tie-dye, dejando el resto de las uñas en tonos más discretos. Para los días de playa, los favoritos serán Seaglass Nails, Pistachio Milk o los azules inspirados en el océano, perfectos para combinar con chanclas o alpargatas.

© Via Instagram: @na_viah

Unos pies bien cuidados siguen siendo la clave

Más allá del color elegido, la gran tendencia de 2026 es lucir unos pies impecables.

Las pedicuras en seco y las pedicuras rusas se centran en preparar cuidadosamente la uña y las cutículas utilizando poca o ninguna agua, lo que permite conseguir un acabado más limpio y una mayor duración del esmalte. Por su parte, las medi-pedis combinan la eliminación de durezas, el tratamiento de talones agrietados y una hidratación intensiva.

En casa también es posible conseguir buenos resultados con una lima, un exfoliante y una crema hidratante específica para los pies.