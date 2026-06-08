Adiós al corte pixie: el boy bob es el corte de pelo más rejuvenecedor del verano 2026 a partir de los 50 años

Publicado el 08/06/26 à 16:37 Por El equipo editorial

El verano suele invitarnos a cortar el pelo, ya sea para sanear las puntas o para liberar la nuca del calor. Entre las tendencias de pelo que destacan para mujeres mayores de 50 años, el boy bob se posiciona como un estilo tan fácil de llevar como el messy fringe, según la peluquera londinense Moe Harb, quien lo destaca en Elle UK.

Se acabó el dilema entre un long bob muy degradado para rejuvenecer o un pixie más radical. El boy bob —o bob “a lo chico”— se impone como un corte corto más moderno, versátil y fácil de llevar.

Aporta un aire rejuvenecedor y elegante, transformando la forma de entender el pelo corto a partir de los 50 años. Según la experta, esta tendencia refleja un cambio más amplio en la forma de abordar la belleza capilar: “observamos una tendencia hacia un estilo más natural, desenfadado y con una confianza discreta”.

Boy bob: el corte corto tendencia y rejuvenecedor del verano 2026

Atrás quedan los cortes asimétricos tipo bixie o los pixie muy cortos que pueden endurecer las facciones. Con el boy bob se apuesta por un bob corto más sencillo, pero igual de eficaz para modernizar la imagen.

“Es un corte mucho más depurado. Suele ser recto o con un degradado muy ligero, a la altura de la mandíbula o justo por debajo, con un acabado desenfadado”, explica la peluquera. Recomienda pedirlo de forma muy concreta en el salón: un corte recto, de una sola longitud, a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con un degradado muy suave.

Se adapta a todo tipo de texturas de cabello y potencia la textura natural del pelo. Funciona igual de bien en melenas lisas, onduladas, rizadas o afro, ofreciendo un resultado práctico, natural y de bajo mantenimiento. “Este corte tiene ese atractivo de ser fácil de mantener, pero sin perder un acabado pulido y actual”, añade Moe Harb.

Cómo peinar el boy bob

“Lo que le da ese aire ‘cool’ al corte es que no parece demasiado trabajado”, señala la experta. Su volumen controlado y estructurado lo convierte en una opción ideal para lucir un acabado natural. “Ese volumen le da un punto ligeramente rebelde”, explica.

Lo ideal es dejar secar el cabello al aire siempre que sea posible. En caso de pelo rizado, se puede utilizar un difusor para mantener un acabado natural. Además, se recomienda realizar retoques cada 6 a 8 semanas para mantener la forma del corte y facilitar su mantenimiento con un peinado mínimo.