Así es el truco de maquillador profesional con la crema Nivea que deja la piel luminosa este verano por menos de 10 euros

Todos los veranos, los trucos de belleza más fáciles suelen ser los que más éxito cosechan. En redes sociales, tanto aficionados al maquillaje como profesionales comparten técnicas fáciles de copiar que transforman productos cotidianos en auténticos aliados para conseguir una piel luminosa. Entre las tendencias que más están dando que hablar destaca una en concreto: mezclar la famosa crema azul de Nivea con una sombra de ojos irisada.

Esta idea, inspirada en los trucos de maquilladores profesionales, ha conquistado a miles de personas por una razón muy sencilla: permite crear en apenas unos segundos una crema hidratante con un sutil acabado luminoso. El resultado es una piel más radiante, como si estuviera iluminada por el sol, sin necesidad de invertir en un iluminador corporal o en un tratamiento específico. Un truco económico, rápido e ideal para los días de verano.

El truco de maquillador con la crema Nivea que ilumina la piel

El procedimiento no puede ser más sencillo. Basta con coger una pequeña cantidad de la clásica crema Nivea de la lata azul y añadir un poco de sombra de ojos con acabado irisado. Los tonos champán, dorado, rosado o bronce son especialmente recomendables para conseguir un efecto natural y favorecedor.

Una vez mezclados ambos productos, se obtiene una textura cremosa enriquecida con finas partículas luminosas. Esta preparación puede aplicarse en el rostro, pero también en las piernas, los brazos, los hombros, el escote o las clavículas. La crema hidrata intensamente la piel mientras deja un sutil velo brillante que capta la luz. El resultado es elegante y discreto, lejos de los destellos excesivos, aportando la apariencia de una piel naturalmente luminosa.

Una alternativa económica a los iluminadores corporales

Uno de los grandes atractivos de este truco es que está al alcance de cualquiera. Muchas personas ya tienen en casa un bote de crema Nivea y alguna sombra de ojos ligeramente irisada que apenas utilizan. Combinando ambos productos es posible crear una crema iluminadora personalizada sin necesidad de comprar un cosmético nuevo.

Otra ventaja es que el acabado puede adaptarse fácilmente a cada ocasión. Con una pequeña cantidad de sombra se consigue un brillo muy sutil, perfecto para el día a día, mientras que añadiendo un poco más de pigmento el efecto resulta más intenso e ideal para una noche de verano.

Los maquilladores recomiendan incorporar la sombra poco a poco para mantener una textura homogénea y agradable de aplicar. También aconsejan preparar pequeñas cantidades justo antes de su uso, en lugar de mezclar los productos directamente dentro del envase de la crema. Este truco encaja a la perfección con la tendencia del maquillaje ligero que triunfa cada verano, donde el protagonismo recae en una piel cómoda, hidratada y luminosa más que en una cobertura intensa. Aplicada sobre una piel ligeramente bronceada o simplemente bien hidratada, esta crema con acabado luminoso aporta al instante el codiciado efecto glow, dejando la piel suave, flexible y con un aspecto saludable.