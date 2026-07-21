Un maquillador profesional desvela los 4 trucos para que el maquillaje resista al calor sin marcar las arrugas

Publicado el 21/07/26 à 16:13 Por El equipo editorial

Cuando llega el calor, el maquillaje tiende a derretirse y desplazarse, dejando el rostro con un aspecto poco favorecedor. Para evitarlo, muchas personas creen que la solución es aplicar más producto desde primera hora de la mañana. Pero según el popular maquillador Charly Salvator, ocurre justo lo contrario.

En uno de sus vídeos, el experto comparte sus trucos profesionales para conseguir que el maquillaje aguante el calor del verano utilizando muy pocos productos. El objetivo es destacar la belleza de forma ligera y natural, evitando que el maquillaje acentúe las líneas de expresión y las arrugas. Salvator propone una rutina «sencilla pero muy eficaz» para impedir que el maquillaje se derrita, hacer que la piel se vea bonita sin sobrecargarla y lograr un acabado duradero. «No se moverá ni siquiera con temperaturas muy altas», asegura.

Su técnica combina el uso de algunos productos específicos: un corrector de larga duración resistente a la transferencia y un spray fijador waterproof, con una forma concreta de aplicarlos sobre una crema solar utilizada como prebase de maquillaje. El resultado es un maquillaje ligero, perfecto para el verano, que dura muchas horas y evita que las arrugas se marquen, algo que suele ocurrir cuando se aplica demasiado producto.

Después de los 50: el producto que sustituye a la base de maquillaje en verano

Para unificar el tono sin recargar la piel, Charly Salvator recomienda sustituir la base de maquillaje que sueles usar por un corrector de alta duración y resistente a la transferencia, aplicándolo prácticamente por todo el rostro. El maquillador coloca pequeñas cantidades sobre la frente, las mejillas y la barbilla, y después difumina el producto con una brocha hasta integrarlo completamente con la piel.

Este tipo de corrector está diseñado para cubrir imperfecciones de manera natural y ofrecer una excelente fijación. Así se evita utilizar una base de maquillaje completa y se consigue una sensación de piel desnuda, mucho más cómoda cuando hace calor. «Al ser resistente a la transferencia, aguanta muy bien y, sobre todo, resiste perfectamente las altas temperaturas», explica el experto, que apuesta siempre por aplicar la mínima cantidad de producto necesaria para conseguir un acabado luminoso.

El truco del corrector para que no marque las arrugas del contorno de ojos

A la hora de maquillar la zona de las ojeras y las bolsas, Charly Salvator recomienda una técnica diferente, especialmente indicada para las pieles maduras. Como este tipo de corrector puede resultar «un poco seco», aconseja mezclarlo previamente con una crema para el contorno de ojos. «Así consigo que sea mucho más flexible y cómodo», explica.

Después basta con aplicar la mezcla directamente bajo los ojos y difuminarla con la yema de los dedos para fundirla perfectamente con la piel. Según el maquillador, este método aporta mucha más comodidad, evita que el producto se acumule en las líneas de expresión y mantiene una excelente duración durante todo el día.

El secreto para un efecto buena cara sin marcar las arrugas

Para aportar calidez al rostro, Salvator recomienda utilizar un bronceador en gel. Este tipo de fórmula se funde con la piel mucho mejor que los productos en polvo, evitando el exceso de textura y haciendo que las arrugas y líneas finas resulten mucho menos visibles, especialmente a partir de los 50 años.

La clave está en aplicar muy poca cantidad sobre los pómulos y las sienes y aprovechar el producto restante para difuminarlo ligeramente sobre la frente y la barbilla. De esta forma se consigue un efecto bronceado muy natural y, además, más duradero que el obtenido con polvos bronceadores tradicionales.

El spray fijador que también controla los brillos

Para terminar este maquillaje ligero y minimalista, ideal para las pieles maduras, Charly Salvator recomienda aplicar un spray fijador. Su favorito es un spray fijador waterproof con acabado mate, que ayuda a mantener el maquillaje intacto incluso durante los días más calurosos del verano. Según el maquillador, este último paso es fundamental para prolongar la duración del maquillaje y evitar que el calor o el sudor estropeen el resultado.