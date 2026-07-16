Granos en la espalda en verano: las causas más frecuentes y cómo deshacerte de ellos, según una experta

Publicado el 16/07/26 à 14:53 Por El equipo editorial

Aunque el acné en la espalda generalmente está asociado a los adolescentes, también podemos verlo en adultos, sobre todo durante el verano. La farmacéutica Fanny Teil explica cómo tratar estos granos que, por su ubicación, suelen ser difíciles de eliminar. Y es que el verano suele venir acompañado de pequeños problemas cutáneos. Entre ellos, los granos en la espalda son uno de los más frecuentes. El calor, el sudor y la humedad crean un entorno especialmente favorable para su aparición, incluso en personas que no suelen padecerlos el resto del año.

Además, cuando aumentan las temperaturas, también se incrementa la producción de sebo. Según diversos estudios, una subida de tan solo 1 ºC puede aumentar hasta un 10 % la producción de grasa en la piel. Este exceso de sebo, combinado con el sudor y las células muertas, favorece la obstrucción de los poros y la aparición de imperfecciones. A ello se suman otros factores propios del verano que contribuyen a mantener la inflamación y dificultan que los granos desaparezcan.

Los consejos de una farmacéutica para tratar los granos en la espalda

Durante el verano, el sudor favorece la formación de un auténtico «biofilm» sobre la superficie de la piel. La humedad crea un entorno propicio para la proliferación de Cutibacterium acnes IA1, la cepa bacteriana implicada en el acné de la espalda y presente en el 95 % de los casos.

Además, el roce constante de la ropa, incluso de los tejidos más ligeros, sobre una piel húmeda agrava la irritación, especialmente cuando las temperaturas superan los 35 ºC. En ese momento, la piel sufre una doble agresión: mecánica y bacteriana.

Para tratar eficazmente este tipo de acné, Fanny Teil, farmacéutica y responsable médica de Ducray, recomienda actuar sobre varios mecanismos al mismo tiempo. «Para tratar el acné de la espalda buscamos tres objetivos: desobstruir los poros, eliminar las células muertas y reducir la inflamación. El secreto está en apostar por activos queratolíticos. Por ejemplo, el ácido salicílico penetra en el interior del poro para limpiarlo en profundidad. Combinado con ácido glicólico, acelera la renovación celular y alisa la superficie de la piel. Esta doble acción exfoliante crea las condiciones ideales para que otros activos, antiinflamatorios o antibacterianos, actúen de forma eficaz y duradera».

Además del tratamiento, la experta aconseja ducharse después de realizar ejercicio físico, utilizar prendas transpirables y evitar que el sudor se quede intacto sobre la piel durante largos periodos de tiempo.

Granos en la espalda: un espray diseñado para tratar las zonas de difícil acceso

Para responder a esta necesidad, Ducray ha desarrollado el espray corporal secante antiimperfecciones Keracnyl (con el 29% de descuento en Primor. Precio actual: 17,58€), formulado sobre todo para zonas de difícil acceso, como la espalda.

Su sistema de pulverización de 360 grados permite aplicarlo desde cualquier posición, tanto boca arriba como boca abajo, sin necesidad de ayuda. Además, su textura se seca muy rápido y no deja sensación pegajosa ni residuos grasos, por lo que es posible vestirse después de aplicarlo sin aumentar el roce responsable de las irritaciones.

Su fórmula combina varios activos complementarios. La Myrtacine®, un ingrediente patentado, ayuda a limitar la proliferación de Cutibacterium acnes IA1. El Célastrol, de origen vegetal, contribuye a reducir la inflamación cutánea. Por último, la combinación de ácido salicílico y ácido glicólico exfolia suavemente la piel y desobstruye los poros para ayudar a prevenir la aparición de nuevos granos. Según los datos facilitados por la marca, el uso del producto permite observar una reducción significativa de los granos, el enrojecimiento y las marcas a partir de los dos días. Tras quince días de aplicación, el espray habría reducido en un 80 % el tamaño de los granos y las rojeces, dejando la piel visiblemente más limpia durante el verano.