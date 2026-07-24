Jennifer Lopez cumple 57 años: este es el truco antiedad con el que mantiene la piel lisa después de los 50

Con una agenda llena de conciertos, viajes y apariciones públicas, Jennifer Lopez confía en algunos trucos antiedad para lucir una piel lisa y un rostro firme en cualquier ocasión. La cantante desveló algunos de ellos en un vídeo en el que mostró su rutina de belleza sin maquillaje. Como ya han hecho muchas otras celebrities, Jennifer Lopez participó en la serie «Beauty Secrets» de la revista Vogue, donde compartió frente a la cámara su rutina de cuidado facial. Durante el vídeo, la artista explicó cuáles son los pasos que sigue para cuidar su piel y reveló el truco antiedad que le ayuda a mantener un cutis radiante después de los 50 años.

A sus 57 años recién cumplidos, la cantante es conocida por su piel luminosa y por mostrar muy pocas arrugas. A pesar de su intenso ritmo de vida, sigue luciendo un rostro terso y un tono uniforme. Según explicó, gran parte del mérito lo tiene un producto muy concreto: That JLo Glow Serum, el sérum iluminador de su propia firma cosmética, JLo Beauty.

El secreto está en este ingrediente natural antiedad

Jennifer Lopez asegura que el motivo por el que confía en este sérum es porque cuenta con un ingrediente que forma parte de un antiguo secreto de belleza transmitido de generación en generación en su familia. Se trata del aceite de oliva, un ingrediente conocido por sus propiedades nutritivas y reafirmantes. La cantante explica que el sérum contiene extractos de oliva que ayudan a aportar luminosidad a la piel y a combatir los signos visibles del envejecimiento. Además, durante el vídeo recuerda que tanto su abuela como sus tías utilizaban aceite de oliva como tratamiento antiedad natural y que ella ha querido mantener viva esa tradición incorporándolo a la fórmula de su línea de cosméticos.

No solo lo aplica en el rostro

Otro de los consejos que comparte Jennifer Lopez tiene que ver con la forma de aplicar el sérum. La artista explica que nunca se limita al rostro, sino que extiende el producto también por el cuello y el escote. Este pequeño gesto ayuda a cuidar dos zonas que suelen revelar antes el paso del tiempo y que, en muchas ocasiones, se olvidan dentro de la rutina diaria de cuidado de la piel.

El truco de maquillaje con el que potencia el efecto antiedad

Además de una buena rutina de skincare, Jennifer Lopez recurre al maquillaje para lograr un efecto visual de rostro más firme. Después de aplicar el corrector, utiliza la técnica del contouring, colocando un tono más oscuro bajo los pómulos, en la frente y a lo largo de la mandíbula. Con ello consigue aportar definición al rostro y crear un efecto óptico de mayor firmeza y elevación de las facciones.

La combinación de una rutina de cuidado constante, el uso de ingredientes nutritivos como el aceite de oliva y un maquillaje estratégico son, según la artista, algunas de las claves para mantener una piel luminosa y un aspecto rejuvenecido con el paso de los años.