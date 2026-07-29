Bob nórdico: el corte de pelo corto que más rejuvenece después de los 50, según una experta

Publicado el 29/07/26 à 14:43 Por El equipo editorial

El corte bob nunca ha desaparecido realmente de las tendencias, pero cada temporada surge una nueva versión. Tras el éxito del french bob, ahora es el turno del nordic bob, un estilo inspirado en la estética minimalista escandinava que conquista por su elegancia, su fácil mantenimiento y su capacidad para aportar volumen de forma natural. Una combinación que ya lo ha convertido en uno de los peinados más deseados de la temporada.

El auge de esta tendencia también queda reflejado en los datos. Según un estudio realizado por Fresha, las búsquedas en internet relacionadas con el «cabello corto» han aumentado un 34 % en los últimos cuatro meses. Aún más llamativo es el incremento del 408 % en las búsquedas del nordic bob, lo que confirma que este corte se ha convertido en la nueva referencia para quienes desean cambiar de look sin renunciar a la elegancia.

El nordic bob, el corte minimalista que aporta volumen al cabello fino después de los 50

El nordic bob recoge las principales características del estilo escandinavo: líneas limpias, un corte preciso y un acabado sofisticado que parece natural. Es ligeramente más corto que un bob clásico y se distingue por unas puntas perfectamente definidas y una longitud pensada para lucirse con la raya a un lado, un detalle que crea al instante una mayor sensación de volumen. Quienes prefieran un estilo más gráfico también pueden optar por la raya en medio, igual de elegante.

Su mayor ventaja es su sencillez. Aunque conviene retocarlo periódicamente en la peluquería para mantener su forma y su volumen, el peinado diario resulta muy rápido y práctico. Por ello, el nordic bob está especialmente recomendado para las personas con cabello fino, ya que crea la ilusión de una melena más abundante sin necesidad de un elaborado secado con cepillo.

Las personas con el cabello más grueso también pueden llevar este corte, ya que sus contornos rectos y definidos permiten mantener una forma impecable durante más tiempo.

Por qué el verano es la mejor época para apostar por el nordic bob

Aunque el nordic bob ya se perfila como una de las grandes tendencias del próximo otoño y cada vez aparece más en las redes sociales y en los estilismos de street style, algunos expertos consideran que no hay motivo para esperar. La peluquera María Baras asegura que el verano es el momento perfecto para dar el paso.

«Un corte de pelo corto es ideal para el verano. Es especialmente práctico para ir a la playa o a la piscina, porque apenas hace falta peinarse después del baño», explica.

Un argumento que convence cada vez a más mujeres que buscan un peinado elegante, cómodo y fácil de mantener durante las vacaciones. En el caso del cabello rizado o con textura, basta con aplicar un poco de crema de peinado, aceite o gel para redefinir los mechones después de salir del agua. Gracias a su estructura, el nordic bob hace gran parte del trabajo por sí solo, permitiendo mantener un peinado cuidado con el mínimo esfuerzo. Una opción perfecta para disfrutar del verano con una imagen moderna, fresca y visiblemente rejuvenecedora.