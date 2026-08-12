Ni cat eye ni reverse liner: el banana liner es el delineado con efecto lifting que más favorece a partir de los 50

Este verano, el delineador de ojos confirma más que nunca su papel como uno de los grandes protagonistas del maquillaje creativo. Durante años estuvo limitado al clásico trazo negro sobre la línea de las pestañas, pero hoy se reinventa en versiones gráficas, atrevidas y muy modernas. Entre las tendencias que arrasan en las redes sociales y en los desfiles destacan el reverse liner, que marca la línea inferior de las pestañas para lograr una mirada intensa y con un toque grunge, y el fishtail liner, un delineado de doble rabillo que alarga el extremo del ojo con un acabado sofisticado.

Todos estos estilos tienen algo en común: convierten la mirada en el centro absoluto del maquillaje. Sin embargo, el delineador sigue siendo uno de los productos más divisivos. Hay quienes lo consideran difícil de aplicar y prefieren evitarlo, mientras que otras personas no dejan de probar nuevas técnicas. Si eres de las segundas, prepárate para descubrir la forma de delineado que está conquistando el momento: el banana liner.

El banana liner, el regreso del icónico maquillaje de los años 60

Popularizado durante la década de los 60, el banana liner vuelve con fuerza al mundo de la belleza. Este look consiste en dibujar una línea justo por encima del pliegue del párpado, siguiendo su curvatura natural para crear un arco. El resultado es un delineado gráfico que permanece visible tanto con los ojos abiertos como cerrados. El efecto es retro, artístico y sorprendentemente actual.

Es imposible hablar de esta tendencia sin pensar en Twiggy, uno de los grandes iconos de la época, que lucía este tipo de delineado acompañado de sus inconfundibles pestañas muy marcadas.

Hoy, el banana liner conquista a una nueva generación. El maquillador de celebridades Allan Avendaño lo ha recuperado recientemente en Jenna Ortega, combinándolo con pestañas superiores voluminosas y pestañas inferiores largas y densas. El resultado es un look retro reinterpretado con un aire mucho más actual.

Lo que diferencia al banana liner de otros delineados gráficos es su sencillez. Mientras que algunos diseños abstractos requieren una gran precisión y una técnica avanzada, este estilo se basa en una única línea curva que sigue de forma natural el arco del párpado. Así consigue estructurar la mirada sin recargar el párpado móvil y aporta un discreto efecto lifting, especialmente favorecedor en párpados caídos o maduros.

Cómo conseguir un banana liner perfecto en casa

La buena noticia es que no hace falta ser maquillador profesional para sumarse a esta tendencia. Puedes utilizar delineador líquido, en gel, en lápiz o en crema. Lo importante es elegir el formato con el que te sientas más cómodo. Si estás empezando, un lápiz bien afilado o un delineador en formato rotulador será mucho más fácil de manejar que una fórmula líquida muy pigmentada.

Empieza localizando el pliegue natural del párpado. El trazo no debe dibujarse junto a las pestañas, sino justo por encima del pliegue, siguiendo su forma. Mira de frente al espejo para comprobar que la línea siga siendo visible con los ojos abiertos.

Puedes marcar primero la forma con un lápiz de color nude y después repasarla con el tono elegido. El negro sigue siendo la opción clásica para conseguir un auténtico aire sesentero, aunque el banana liner también admite colores pastel, blanco, azul eléctrico o acabados metalizados para un resultado más contemporáneo.

Para un acabado equilibrado, conviene suavizar el resto del maquillaje. Puedes dejar el párpado móvil prácticamente desnudo para potenciar el efecto de delineado flotante o acompañarlo de unas pestañas bien definidas que recuerden al estilo retro. Como toque final, un rostro fresco y luminoso ayudará a resaltar aún más este llamativo delineado gráfico.