Por qué cada vez más personas utilizan la crema Nivea de la lata azul para las rozaduras del verano, según los expertos

Publicado el 11/08/26 à 17:00 Por El equipo editorial

La clásica crema Nivea de la lata azul, conocida por su poder hidratante y su uso multifunción, también puede convertirse en una aliada inesperada durante el verano. La propia marca recomienda utilizarla como una crema antifricción para ayudar a proteger la piel de los muslos cuando se rozan entre sí, una molestia muy habitual durante los meses de calor.

Aunque existen productos específicos para prevenir las rozaduras, este uso alternativo de la crema Nivea sigue siendo bastante desconocido. Gracias a su textura rica y envolvente, puede actuar como una barrera temporal que reduce la fricción y aporta mayor comodidad al caminar o hacer ejercicio.

Un uso recomendado por la propia marca

En su página web, Nivea explica que su crema clásica también puede utilizarse como «crema antifricción (perfecta para deportistas)». Aunque no sustituye a los sticks o cremas formulados específicamente para prevenir las rozaduras, sí puede ser una solución práctica cuando no se dispone de otro producto.

Además, muchas personas ya la tienen en casa, por lo que resulta una alternativa sencilla para aliviar las molestias provocadas por el roce continuo entre los muslos.

¿Por qué funciona?

La eficacia de este truco reside en la textura de la crema. Su fórmula espesa crea una película protectora sobre la piel que ayuda a reducir el contacto directo entre ambas superficies.

A diferencia de las lociones más ligeras, permanece sobre la piel durante más tiempo, prolongando su efecto lubricante y ayudando a disminuir la sensación de calor o escozor que puede aparecer tras caminar durante largos periodos, hacer deporte o pasar el día al aire libre.

Además, al estar diseñada para reforzar la barrera cutánea y evitar la pérdida de agua, también contribuye a mantener la piel hidratada, algo especialmente importante cuando la fricción es constante.

Una alternativa económica para el verano

Aunque no reemplaza a los productos específicos para prevenir las rozaduras, la crema Nivea puede ser una opción útil si necesitas una solución rápida o estás de vacaciones y no tienes acceso a una farmacia.

Su formato metálico es fácil de llevar en el bolso o la maleta, y su precio —habitualmente inferior a los 3 euros en el tamaño pequeño— la convierte en una alternativa asequible para quienes buscan aliviar las molestias provocadas por el roce entre los muslos durante el verano.

Eso sí, si las rozaduras son frecuentes o llegan a provocar heridas, inflamación intensa o signos de infección, lo más recomendable es recurrir a un producto específico o consultar con un profesional sanitario.