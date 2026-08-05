El corte corto "Pixie Cut Edgy" de Zendaya es perfecto después de los 50 para el verano de 2026, según una peluquera
Desde hace varias temporadas, los cortes de pelo cortos nunca habían estado tan de moda. Para el verano de 2026, se consolidan como una de las mayores tendencias de belleza, impulsados por celebridades que se atreven con estilos de gran personalidad. Entre ellas, Zendaya vuelve a captar todas las miradas con un Pixie Cut Edgy, un corte ultracorto con mucho carácter que realza los rasgos del rostro y aporta una imagen moderna y sofisticada.
La buena noticia es que este peinado no está reservado únicamente para las mujeres jóvenes. Según Marie Barateau, responsable de formación de Jean Louis David, el Pixie Cut Edgy es una excelente opción a partir de los 50 años. Es ligero, fácil de mantener y especialmente adecuado para los días de más calor, ya que aporta estilo sin exigir largas sesiones de peinado. ¿Su secreto? Una estructura muy definida que conserva suficiente longitud en la parte superior para variar el peinado según la ocasión.
Pixie Cut Edgy: un corte corto de líneas gráficas que realza los rasgos del rostro
El Pixie Cut Edgy se caracteriza por llevar los laterales y la nuca muy cortos, dejando completamente despejadas las orejas y el cuello. Solo se mantiene algo de longitud en la parte superior de la cabeza para aportar movimiento y ofrecer cierta versatilidad a la hora de peinarlo.
Según Marie Barateau, esta estructura permite conseguir un resultado tan elegante como fácil de mantener. El objetivo es poder peinar el cabello en apenas unos minutos o incluso llevarlo deliberadamente despeinado para conseguir un efecto más natural. Sin necesidad de complejos secados con cepillo ni de pasar mucho tiempo frente al espejo, este corte aporta personalidad al instante y realza los pómulos, la mirada y el óvalo facial. Además, es una excelente opción para mantenerse fresca durante el verano sin renunciar a un estilo claramente contemporáneo.
Pixie Cut Edgy después de los 50: el color y el peinado marcan la diferencia
Para potenciar el aspecto gráfico de este corte, la experta recomienda optar por una coloración Brunette Glowy. Este tono castaño profundo aporta brillo y dimensión al cabello, al tiempo que refuerza la personalidad del corte. Los reflejos luminosos también ayudan a resaltar las distintas longitudes de la parte superior y crean una mayor sensación de volumen y relieve.
En cuanto al peinado, la filosofía es claramente minimalista. «Menos es más», resume Marie Barateau. En un corte tan corto no es necesario utilizar muchos productos ni buscar un acabado excesivamente elaborado. Lo ideal es respetar el movimiento natural del cabello aplicando una pequeña cantidad de Fiber Gel de Jean Louis David. Este producto estructura el peinado sin apelmazarlo y proporciona una textura flexible que mantiene un aspecto natural.
Por último, para prolongar el brillo de la coloración, la experta aconseja utilizar un champú específicamente formulado para cabellos teñidos, como el Champú Color de Jean Louis David. Además, ofrece un último consejo que puede marcar la diferencia: lavar el cabello con agua tibia en lugar de agua caliente para conservar durante más tiempo el brillo y la intensidad del color.
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