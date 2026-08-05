El corte corto «Pixie Cut Edgy» de Zendaya es perfecto después de los 50 para el verano de 2026, según una peluquera

Desde hace varias temporadas, los cortes de pelo cortos nunca habían estado tan de moda. Para el verano de 2026, se consolidan como una de las mayores tendencias de belleza, impulsados por celebridades que se atreven con estilos de gran personalidad. Entre ellas, Zendaya vuelve a captar todas las miradas con un Pixie Cut Edgy, un corte ultracorto con mucho carácter que realza los rasgos del rostro y aporta una imagen moderna y sofisticada.

La buena noticia es que este peinado no está reservado únicamente para las mujeres jóvenes. Según Marie Barateau, responsable de formación de Jean Louis David, el Pixie Cut Edgy es una excelente opción a partir de los 50 años. Es ligero, fácil de mantener y especialmente adecuado para los días de más calor, ya que aporta estilo sin exigir largas sesiones de peinado. ¿Su secreto? Una estructura muy definida que conserva suficiente longitud en la parte superior para variar el peinado según la ocasión.

Pixie Cut Edgy: un corte corto de líneas gráficas que realza los rasgos del rostro

El Pixie Cut Edgy se caracteriza por llevar los laterales y la nuca muy cortos, dejando completamente despejadas las orejas y el cuello. Solo se mantiene algo de longitud en la parte superior de la cabeza para aportar movimiento y ofrecer cierta versatilidad a la hora de peinarlo.