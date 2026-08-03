Ni coleta alta ni pelo suelto: este es el peinado ideal para dormir durante los días de calor, según una experta

Publicado el 03/08/26 à 14:29 Por El equipo editorial

Cuando llega el calor y es casi imposible dormir con el pelo suelto, muchas personas no saben cuál es el mejor peinado para descansar sin pasar calor. Recogerse el cabello durante el día resulta sencillo, pero hacerlo para dormir plantea otra preocupación: los movimientos durante la noche pueden provocar enredos o incluso dañar la fibra capilar. En este sentido, preguntamos a Marie Barateau, responsable de formación de Jean Louis David, cuál es el peinado ideal para dormir cuando hace mucho calor sin levantarse con el cabello mojado por el sudor.

Para la experta, la respuesta es clara: «un peinado suelto que reduzca el contacto del cabello con la nuca y el rostro». De esta forma se evita la sensación de calor durante la noche y también que el pelo termine tan húmedo por la transpiración que obligue a volver a lavarlo a la mañana siguiente, incluso si se ha lavado la noche anterior.

Eso sí, este peinado puede adoptar diferentes formas en función de las preferencias de cada persona y de la longitud del cabello.

¿Cuál es el mejor peinado para dormir durante una ola de calor?

Para combatir el calor nocturno, Marie Barateau recomienda recoger el cabello de forma que quede despejada tanto la nuca como el rostro. Cuando el pelo permanece pegado a la piel, acaba absorbiendo el sudor acumulado durante la noche, ya que al dormir nos movemos menos y apoyamos la cabeza sobre la almohada durante horas.

La especialista también insiste en la importancia de evitar peinados demasiado tirantes, especialmente en la zona de la raíz, para proteger la salud del cabello y prevenir su rotura.

Según explica, quienes tienen una melena corta tipo bob, media melena o el pelo largo disponen de tres opciones especialmente recomendables:

una trenza suelta ;

; una coleta baja ;

; o un moño muy flojo, sujeto sin apretar.

Estos recogidos mantienen el cabello alejado de la piel, evitando que actúe como una especie de manta adicional durante las noches de calor. Además, al no ejercer demasiada tensión sobre la fibra capilar, ayudan a prevenir la rotura.

En el caso del cabello corto, un pequeño moño desenfadado puede ser la mejor alternativa cuando el corte a capas dificulta hacer una coleta o una trenza. Para las melenas medias y largas, las trenzas ofrecen además otra ventaja: ayudan a evitar los enredos al despertar.

El truco de la peluquera para proteger el cabello mientras duermes

Aunque recogerse el pelo una noche con una goma ajustada no suele provocar daños importantes, repetir este gesto durante varios días seguidos, especialmente durante una ola de calor, sí puede debilitar el cabello. Por eso, Marie Barateau recomienda utilizar gomas de tela o de satén, que ejercen mucha menos presión sobre el pelo y reducen el riesgo de rotura.

Este tipo de accesorios, fáciles de encontrar en perfumerías y tiendas de belleza, permiten combinar comodidad y cuidado capilar durante el verano. Otra alternativa son las gomas en espiral, como las de la marca Invisibobble, diseñadas para minimizar la presión sobre el cabello y evitar marcas o tirones.

Gracias a estos pequeños cambios, es posible dormir más fresco, reducir la sudoración en el cabello y mantener la melena sana incluso durante los episodios de calor más intenso.