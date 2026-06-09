La crema solar que se ha vuelto viral este verano cuesta menos de 20 euros y está arrasando en Sephora

Algunas cremas solares eficaces generan auténtico furor con la llegada de las vacaciones de verano y los días de playa, en los que hay que reaplicar protector solar cada dos horas para evitar quemaduras. Para anticiparse a posibles roturas de stock en farmacia justo antes de las vacaciones, conviene saber cuáles son los productos más demandados en este momento. Por eso, Idealo.fr, experto en comparación de precios de productos online, ha publicado un nuevo estudio sobre los protectores solares más populares.

Según el análisis de las cremas solares más consultadas en su plataforma en mayo de 2026, no es una crema de farmacia la que lidera el ranking, sino una protección SPF 50+ disponible en Sephora por algo menos de 20 euros: la Sun Rice + Probiotics Cream SPF 50+ de la marca Beauty of Joseon Relief. Si se ha convertido en objeto de deseo es, en gran parte, por su éxito en TikTok, donde ha alcanzado el estatus de best-seller.

La crema solar más buscada del verano 2026 es coreana

Si esta crema no te suena, es porque la marca apenas era conocida en Francia hace menos de un año. “Ausente del top 10 hace un año, segunda en febrero, ahora ocupa el primer puesto”, señala idealo. Con la creciente popularidad de los solares coreanos en las rutinas de belleza, estos datos confirman su consolidación en el mercado y el interés cada vez mayor que generan.

La Sun Rice + Probiotics Cream SPF 50+ de Beauty of Joseon Relief es un protector solar de tipo orgánico que ofrece muy alta protección frente a los rayos UV y puede usarse tanto en el rostro como en el cuerpo.

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