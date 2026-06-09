La crema solar que se ha vuelto viral este verano cuesta menos de 20 euros y está arrasando en Sephora
Algunas cremas solares eficaces generan auténtico furor con la llegada de las vacaciones de verano y los días de playa, en los que hay que reaplicar protector solar cada dos horas para evitar quemaduras. Para anticiparse a posibles roturas de stock en farmacia justo antes de las vacaciones, conviene saber cuáles son los productos más demandados en este momento. Por eso, Idealo.fr, experto en comparación de precios de productos online, ha publicado un nuevo estudio sobre los protectores solares más populares.
Según el análisis de las cremas solares más consultadas en su plataforma en mayo de 2026, no es una crema de farmacia la que lidera el ranking, sino una protección SPF 50+ disponible en Sephora por algo menos de 20 euros: la Sun Rice + Probiotics Cream SPF 50+ de la marca Beauty of Joseon Relief. Si se ha convertido en objeto de deseo es, en gran parte, por su éxito en TikTok, donde ha alcanzado el estatus de best-seller.
La crema solar más buscada del verano 2026 es coreana
Si esta crema no te suena, es porque la marca apenas era conocida en Francia hace menos de un año. “Ausente del top 10 hace un año, segunda en febrero, ahora ocupa el primer puesto”, señala idealo. Con la creciente popularidad de los solares coreanos en las rutinas de belleza, estos datos confirman su consolidación en el mercado y el interés cada vez mayor que generan.
La Sun Rice + Probiotics Cream SPF 50+ de Beauty of Joseon Relief es un protector solar de tipo orgánico que ofrece muy alta protección frente a los rayos UV y puede usarse tanto en el rostro como en el cuerpo.
©Sephora
Su formato de 50 ml puede hacer que muchos la prefieran como crema facial. Su textura ligera pero cremosa resulta muy confortable en esta zona delicada. ¿Su gran ventaja? Puede aplicarse y reaplicarse sin dejar sensación pegajosa ni una película grasa sobre la piel, manteniéndola fresca e hidratada.
Su fórmula contiene un 30% de extracto de arroz, que contribuye a su textura ligera, además de extractos de granos fermentados que aportan hidratación y nutrición a la piel. Una composición que explica su posición como una de las cremas solares más buscadas del verano. ¿Lo mejor? Está disponible en la web de Sephora por 17 euros.
¿Cómo usar la crema solar más demandada del verano?
Aunque su packaging es diferente al habitual en farmacias europeas, este protector solar se utiliza como cualquier crema solar convencional. Basta con aplicar una cantidad generosa y adecuada a la zona a proteger (ajustando la dosis entre rostro y cuerpo) para asegurar una protección correcta frente a la radiación UV.
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