Cómo elegir el color de pelo ideal para mujeres con cabello fino a partir de los 60, según una estilista

A medida que cumplimos años, el cabello suele volverse más fino y delicado, especialmente después de los 60. Elegir el tono adecuado puede marcar la diferencia (y mucho), ya que algunos colores tienden a aportar volumen y frescura, mientras que otros pueden endurecer los rasgos o acentuar el cabello plano. La estilista Krysta Rojas, en una entrevista con Shefinds, advierte sobre tres tintes que debemos evitar para mantener una melena con vitalidad y un aspecto rejuvenecido.

El color de pelo es uno de los elementos más poderosos a la hora de hacer cualquier cambio de look. No solo tiene el poder de cambiar nuestra apariencia, sino que también influye directamente en cómo nos sentimos con nosotras mismas. Elegir el tono adecuado puede resaltar nuestros rasgos, aportar luminosidad al rostro y rejuvenecer nuestra imagen, mientras que un color mal elegido puede provocar todo lo contrario. Por eso, cuando pensamos en un cambio de look, el color del cabello se convierte en una decisión crucial: es una forma de expresión personal que puede reflejar nuestra personalidad y estilo.



En este sentido, la estilista Krysta Rojas, de Base Salon, advierte sobre tres tintes que debemos evitar para mantener una melena con vitalidad y un aspecto rejuvenecido. Según su experiencia, algunos colores pueden hacer que el cabello fino y envejecido luzca más plano y sin movimiento, ¡te contamos a continuación cuáles son!

3 colores de pelo que las mujeres con cabello fino deberían evitar a partir de los 60

Negro intenso o cuervo

Los tonos oscuros y muy brillantes pueden ser demasiado drásticos para el cabello fino. Este tipo de colores intensos tienden a resaltar el cuero cabelludo, haciendo que el cabello parezca más escaso. En lugar de optar por un negro profundo, la experta recomienda tonos castaños más suaves y cálidos. Un ligero degradado o unas mechas en las puntas ayudarán a crear profundidad y a simular más densidad. Rubio polar o decolorado extremo

Un rubio muy claro puede endurecer los rasgos faciales y restar volumen visual al cabello. Además, estos tonos carecen de naturalidad y suelen dejar una apariencia plana. Para evitar este efecto, es mejor inclinarse por rubios cálidos, como los tonos dorados o miel, que añaden dimensión y suavizan los rasgos. Color uniforme sin reflejos

Aplicar un solo color en todo el cabello puede hacer que la melena luzca apagada y sin movimiento. En cabellos finos, esta técnica potencia la sensación de falta de volumen. Las técnicas como el balayage, el ombré hair o el hair contouring son ideales para añadir textura y luz al cabello, creando un efecto visual de mayor densidad y movimiento.

Colores que rejuvenecen y aportan volumen

Para lograr un efecto más joven y lleno de vida, apuesta por tonos luminosos como el rubio dorado, el caramelo o el marrón miel. Estos colores suavizan los rasgos, reflejan la luz y generan un efecto de mayor textura.



Si buscas un resultado aún más favorecedor, opta por técnicas como el balayage, que crea reflejos naturales, o el hair contouring, que ilumina estratégicamente alrededor del rostro. Estas opciones no solo aportan volumen al cabello fino, sino que también revitalizan el rostro con un efecto de frescura y luminosidad.