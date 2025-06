Participa en el sorteo de Enfemenino x FOREO y gana un LUNA™ 4, el limpiador facial ideal para pieles sensibles

En Enfemenino y FOREO queremos mimarte como te mereces, y por eso sorteamos un dispositivo LUNA™ 4, el limpiador facial que ha revolucionado el skincare. ¿Lo vemos?

¿A quién no le gusta empezar el día con una piel fresquita, con brillo y lo más descansada posible? Si estás leyendo esto, sabemos que eres de las que aman cuidarse a diario y de las que no perdonan un solo día sin su ritual de limpieza facial. Por eso desde Enfemenino junto a FOREO te traemos una sorpresa que te va a encantar. Y no, no es un sueño (ni necesitas cita en un centro de belleza). Lo único que necesitas está en la palma de tu mano... y puedes hacerte con ello gratis. ¡Sigue leyendo para conocer más detalles!

¿Por qué mucha gente habla del LUNA™ 4?

Porque no se trata de un limpiador cualquiera. El LUNA™ 4 de FOREO combina tecnología T-Sonic™ con suaves filamentos de silicona para eliminar el 99% de impurezas, grasa y maquillaje en un instante. Y además, ofrece un masaje facial reafirmante, perfecto para estimular la circulación y reducir la hinchazón.

Así es como este gadget facial ofrece una limpieza profunda con efecto glow instantáneo, sin dañar la piel y apta incluso para pieles sensibles.



¿Lo mejor? Desde Enfemenino lanzamos junto a FOREO un sorteo de este dispositivo valorado en 199 euros, que estará disponible del 19 al 26 de junio. Y ahora te preguntarás, ¿qué tengo que hacer para participar?

¿Cómo participar en el sorteo del LUNA™ 4?

Participar es muy fácil (y totalmente gratis). Solo tienes que entrar en el perfil de Instagram de Enfemenino y seguir los siguientes pasos:



1. Seguir en Instagram a @enfemenino y @foreospain

2. Darle 'me gusta' a la publicación

3. Completar el formulario en el enlace del perfil de Enfemenino

4. Compartir el sorteo con tus contactos



¡La fecha límite para participar es hasta el próximo 26 de junio! El ganador/a se anunciará a través de stories el mismo día. ¡Mucha suerte a tod@s!