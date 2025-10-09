Los 4 cortes de pelo para mujeres mayores de 70 años con gafas que más rejuvenecen el rostro

A partir de los 70, elegir el corte de pelo que se adapte mejor a tu tipo de rostro puede ser crucial a la hora de sacar a relucir nuestros rasgos, sobre todo si usamos gafas. De hecho, no estamos hablando de un simple detalle; un buen peinado puede suavizar el óvalo de nuestras facciones, añadir volumen al pelo fino y dar un aire más fresco y actual.

Los peinados que arrasan este 2025 destacan por sus líneas suaves y su movimiento hacia la nuca, que ayudan a crear armonía con las monturas sin recargar el rostro. ¡Adiós a los cortes rígidos que endurecen las facciones! Estos cuatro estilos que te presentamos a continuación, te ofrecen opciones chic y que sientan bien para brillar después de los 70. ¡Mira!

Cortes de pelo que quedan bien a partir de los 70 si usas gafas

1. Si lo que buscas es suavizar tu rostro, un bob largo con flequillo cortina como el que luce Anjelica Huston, es perfecto para ti. Este tipo de corte de pelo permite que el flequillo quede bien recogido detrás de las gafas sin quitarle protagonismo. Un acierto con efecto rejuvenecedor que contribuye a afinar las facciones.

2. Para las que desean añadir un extra de volumen en la parte superior y darle un toque moderno con degradados laterales, el pixie dinámico al estilo de Jamie Lee Curtis, es todo lo que necesitas. Resalta el óvalo del rostro y deja espacio para lucir gafas de cualquier estilo.

3. Si en tu caso, prefieres una opción elegante y clásica que deja el rostro despejado, el moño bajo elegante que lleva Meryl Streep, es ideal. Queda perfecto con gafas de monturas gruesas y oscuras, que aportan equilibrio y distinción al rostro.

4. Si te declaras fan del estilo de Sigourney Weaver, el corte a capas de longitud media, es ideal para añadir un extra de movimiento y volumen. Las capas abrazan perfectamente la mandíbula, logrando un efecto fresco que destaca las gafas con elegancia.

Qué debes evitar en tus próximos cortes de pelo

Si de verdad quieres renovar tu imagen con peinados modernos y favorecedores que realcen lo mejor de ti después de los 70, echa un vistazo a los errores que deberías evitar. ¡Toma nota!