Estos signos del zodíaco vivirán una etapa de abundancia en amor y dinero hasta el 2 de noviembre, según los expertos

Ciertos signos del zodiaco tendrán más suerte del 20 de octubre al 2 de noviembre. Según una astróloga, vivirán una auténtica etapa de abundancia.

El mes de octubre está llegando a su fin. El 23 de octubre, el Sol dejará el signo de Libra para entrar en Escorpio. Este signo de agua es conocido por ser uno de los más misteriosos, pero también de los más fieles y rencorosos del zodíaco.



Junto con Géminis, suele ser uno de los signos más injustamente criticados. Cuando comienza la temporada de Escorpio, las energías cambian. Es un signo intenso, lo que afecta a todos: las emociones se intensifican, las verdades salen a la luz y lo oculto puede revelarse. Otro evento astrológico importante marca el final del mes: la Luna Nueva en Libra del 21 de octubre. Este fenómeno marca el inicio de una nueva etapa, armoniosa y equilibrada. Invita a revisar nuestras relaciones y a restaurar la paz interior. Según una astróloga, algunos signos vivirán una auténtica etapa de prosperidad entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Este signo vive una etapa de “abundancia” hasta el 2 de noviembre

Del 20 de octubre al 2 de noviembre, se produce un tránsito astrológico clave: Venus en Libra. “Cuando Venus está en Libra, es una posición muy importante porque está en su casa. Atrae de todo: abundancia en el amor, en el dinero y en las relaciones sociales”, explica la astróloga Madamastro en un video de TikTok.



El primero, lógicamente, es Libra. “Hasta principios de noviembre, este es tu momento”, dice la experta. Este tránsito resulta especialmente beneficioso: “Libra atrae buenas alianzas, conexiones sinceras y, sobre todo, personas que la apoyan.” Esto se manifiesta tanto en la vida personal como en la profesional y social. “Es una fase de crecimiento en la que los esfuerzos comienzan a dar frutos".



El segundo es Aries. “Venus suaviza tu energía y resalta tu lado comunicativo”, explica la astróloga. “Logras utilizar tu encanto de forma sutil.” Gracias a este tránsito, las negociaciones —que a veces pueden ser tensas contigo— resultan más fluidas. Estás especialmente favorecido y debes aprovecharlo. Un Aries tranquilo es un Aries más feliz y magnético, que atrae a más personas y evita los estallidos de ira.



Luego viene un signo de tierra: Capricornio. “Venus suaviza tu rutina, tus finanzas mejoran y tus relaciones se vuelven más amables.” Este período es muy favorable y fructífero para Capricornio. “Por fin encuentra un equilibrio en su vida.” Por último, la astróloga menciona a un signo que ha pasado meses algo complicados: Virgo. “Por fin recuperas tu equilibrio interior, y no hay nada mejor para eso que un tránsito en el signo de Libra.” Virgo atrae más armonía en sus relaciones y vive una etapa ideal para recentrarse en sí misma. Hasta el 2 de noviembre, esta es una fase clave del año: Venus en Libra representa el momento perfecto para sembrar abundancia, amor y bienestar para lo que queda de 2025.