Después de los 70, el secreto no está en cortar, sino en cómo peinar: 3 formas de transformar tu look según un experto

Ideales para resaltar los rostros después de los 70 años, estos peinados —a menudo poco vistos — son recomendados por un peluquero. El experto revela sus estilos favoritos, modernos y con efecto rejuvenecedor, para realzar al máximo tu corte de cabello.

A los 70 años o más, es clave tener un corte de cabello adaptado a una melena más fina y frágil, y también a los cambios en la forma del rostro. Sea cual sea la morfología, con la pérdida de firmeza de la piel, el óvalo del rostro tiende a volverse más cuadrado.



Por eso, los expertos en peluquería suelen recomendar optar por un corte corto que levante visualmente el rostro y tenga un efecto rejuvenecedor. Sin embargo, también es posible lucir un corte de media melena o un corte tipo bob, que suaviza la expresión facial. Por esta razón, también es importante saber qué peinados pueden resaltar tu estilo cuando quieres recogerte el pelo.



Conocer las mejores ideas de peinado a partir de los 70 años puede facilitar mucho tu rutina diaria. Cuando no tienes tiempo de retocar tu cabello para dejarlo suelto, un recogido fácil puede ser ideal. Para ayudarte a saber cómo verte radiante de forma rápida cada mañana, el peluquero Davines reveló los “mejores peinados para mujeres de más de 70 años”.

Los 3 mejores peinados para levantar el rostro

1. Medio moño



Entre todos los recogidos posibles, podríamos pensar que el moño es demasiado estricto a esta edad. Si un moño clásico y tirante tiende a acentuar las arrugas en la piel madura, existe una variante que, por el contrario, resulta ideal para rejuvenecer los rostros de mujeres de más de 70 años: el medio moño. “El medio moño es una opción que adoramos”, explica el peluquero. Este semirrecogido es el compromiso perfecto para obtener un efecto lifting sin rigidez.

2. No subestimes el poder de los accesorios



Entre los peinados elegantes que pueden dar volumen a un cabello afinado con los años, no solemos pensar en jugar con los accesorios. Sin embargo, es una técnica excelente para crear una sensación de volumen. “Una diadema es otra solución muy sencilla”, indica el peluquero.



El experto explica que es un accesorio estupendo para despejar el rostro. Es ideal para conseguir un look dinámico y aportar luminosidad al rostro, especialmente a una edad en la que la piel tiende a verse más apagada. Perfecta para cabellos finos o escasos, la diadema ayuda a disimular estas zonas.

3. Opta por las trenzas



Otra alternativa interesante cuando tienes el cabello más largo son las trenzas. Aunque suelen asociarse a personas más jóvenes, el peluquero Davines destaca que son una opción excelente para lucir un look moderno y rejuvenecido. Este peinado, que rejuvenece notablemente a los 70, es posible siempre que el cabello “llegue a los hombros o sea más largo”, precisa el experto. En cualquier caso, afirma sin dudar: “Las trenzas son siempre una opción elegante para parecer más joven”.