7 peinados de última hora para brillar en Nochevieja: fáciles, elegantes y perfectos para hacértelos en casa

Estamos a punto de dar por terminado el año 2024 y ya estamos pensando ideas de peinados elegantes y con estilo para Nochevieja. Por eso, hemos recopilado 7 ideas rápidas y llenas de estilo que harán que luzcas espectacular en la última noche del año. ¡Sigue leyendo!

Puede que ya tengas tu vestido brillante y tus tacones listos, pero si tu pelo aún está en el "modo caos", tranquila: no necesitas ser una experta ni gastar horas frente al espejo. Hay formas sencillas de lograr un look digno de una ocasión tan especial como Nochevieja en cuestión de minutos. Y lo mejor: la mayoría de estos peinados no requieren más herramientas que una goma, algunas horquillas y un poco de laca. ¡Te lo demostramos a continuación!

7 peinados de última hora para brillar en Nochevieja, vistos en Instagram

1. Un moño bajo con mechones sueltos para un toque romántico

El moño bajo sencillo es perfecto para Nochevieja porque combina elegancia y comodidad en un solo peinado. Es ideal para quienes buscan un look bonito sin complicarse, ya que solo consiste en recoger el pelo hacia la nuca, asegurar con una goma y soltar algunos mechones alrededor del rostro para darle un toque desenfadado.

2. Una trenza deshecha lateral

Si buscas un peinado único y lleno de estilo, la trenza lateral con cabello suelto es tu mejor aliada. Este look atrevido y superchic hará que todas las miradas se posen en ti mientras bailas toda la noche.

Gracias a @tessapeay, puedes aprender a hacer esta trenza paso a paso y darle ese toque diferente y divertido que tu melena merece. ¿Lo mejor? Es perfecto para cabello largo o medio, y puedes personalizarlo con mechones sueltos o accesorios brillantes.

3. La clásica coleta alta: un acierto seguro

¿Quieres que tu coleta alta luzca impecable y con efecto lifting? Este SÚPER TRUCO es lo que necesitas: divide tu melena en dos y, al recoger la parte trasera, levanta la barbilla. Así, cuando vuelvas a tu posición natural, la nuca quedará tensa y el resultado será una coleta firme.

4. Las ondas glam

¿Quieres unas ondas glamurosas dignas de alfombra roja? ¡Es más fácil de lo que piensas! Usa una tenacilla de 19 mm (como la de Babyliss) para crear rizos definidos, y cepíllalos suavemente para conseguir ese efecto de ondas al agua que están en tendencia.

5. El efecto mojado en el pelo con raya al lado

El efecto mojado es el peinado más chic y fácil para cualquier ocasión especial. Solo necesitas cuatro cosas: el cabello húmedo, un poco de gel fijador, tus manos ¡y 5 minutos de tu tiempo! Aplica el gel desde la raíz hacia las puntas mientras peinas el cabello hacia atrás con los dedos para lograr ese acabado pulido y brillante.

6. El popular moño messy

El messy bun o moño desenfadado es el peinado ideal para eventos: fácil, rápido y lleno de estilo. Solo necesitas recoger tu cabello de forma relajada, dejando mechones sueltos para ese toque casual que tanto amamos.

7. El semirecogido

Otra de las opciones que no podía faltar en esta lista es el semirecogido con coleta alta: un peinado lleno de estilo que combina la frescura de llevar el cabello suelto con la elegancia de una coleta alta. Es perfecto para realzar el volumen y dejar el rostro despejado, ideal para quienes buscan un look juvenil pero elegante.