Uñas nacaradas: 5 ideas elegantes, originales y vistosas que te servirán de inspiración para tu próxima manicura

Las uñas nacaradas son la última tendencia del verano. Si te apetece una manicura elegante, diferente y muy vistosa, ya estás tardando en echar un vistazo a los diseños que te proponemos. Es un tipo de manicura muy bonita, que adoran las chicas elegantes y que sienta bien tanto para eventos como para el día a día. ¡Descúbrela!

En la era del minimalismo, las manicuras también caminan hacia esa sencillez.



Así surgen las uñas nacaradas, que resultan finas y hacen que tus manos se vean perfectas. Además, lo que más me gusta es que favorecen a todas y se pueden adaptar a cualquier largo de uña o forma, por lo que podrás ponerlas sí o sí.



En estos momentos, las uñas nacaradas que más están de moda son las blancas, rosas o nude, aunque puedes pedirlas del tono que más te guste. Te proponemos 5 ideas elegantes con las que irás guapísima.

Uñas nacaradas clásicas

Si quieres ir a tiro fijo, puedes optar por las uñas nacaradas clásicas. Es un diseño con base en nude que no aburre ni cansa. Siempre sienta bien, con lo que te pongas. Además, favorece a todas, haciendo que tus manos se vean largas y elegantes. Esta manicura de perla es de las más bonitas, sencillas y elegantes. Una apuesta segura para cualquier momento del año y ocasión.

Uñas nacaradas iridiscentes

Si buscas unas uñas nacaradas o 'pearl nails' súper originales y diferentes, te invitamos a probar este color. Al ser iridiscentes, es un color que va cambiando dependiendo del ángulo que mires, por lo que es algo que me encanta. Así se verá una manicura original e incluso distinta cada día. Es una de las últimas tendencias que arrasan y que no dejarás de ver.

Uñas nacaradas doradas

Otra de las ideas que queremos compartirte son estas preciosas uñas nacaradas en dorado. No podrían ser más ideales. Es una manicura que resulta súper fina y elegante. Además, aguanta semanas y no aburre fácilmente, por lo que es una apuesta segura. No dudes en reservarla para ocasiones especiales, para ser la invitada perfecta o cualquier evento que tengas a la vista.

Uñas decoradas con nácar

Si en vez de llevar las nacarade nails por todo prefieres unas uñas decoradas con nácar, que sepas que también es posible. Es una de las tendencias que arrasan entre las manicuristas y no podrían sentar mejor. Este diseño que te compartimos está súper currado y son unas uñas preciosas. Puedes pedir un diseño sutil con nácar o algo más elaborado. Esperamos que te sirva de inspiración.

Uñas con encapsulado en nácar lila

Si buscas diseños de uñas nacaradas más atrevidos para salir de las bases lisas, que sepas que esta propuesta es una de las más chulas que hemos visto. El tono de base es muy lindo, ideal para las chicas que adoran los tonos rosas o nudes. Además, el dibujo queda fenomenal. Le aporta un toque muy premium y especial. Podríamos decir que se ve una manicura top.

¿Qué alternativas tengo si busco una manicura más sencilla o lisa?

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Las últimas tendencias del verano en cuanto a manicuras lisas (y económicas) son las matcha nails y las aperol nails. Son los colores de moda del momento y no podrían ser más ideales.