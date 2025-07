Génessis Salazar, experta en estética: “Estos 5 factores hacen que tu cara luzca más cansada y envejecida a los 60"

Hablamos con Génessis Salazar, experta en estética y fundadora del Centro de Estética G&G Beauty para descubrir los cinco aspectos que más influyen en el envejecimiento visible del rostro después de los 60, y que muchas veces pasamos por alto. ¡Toma nota!

Cuando llega el verano, muchas mujeres que se acercan a los 60 quieren lucir una piel más fresca, luminosa y natural, que refleje vitalidad sin perder su esencia. No obstante, existen ciertos hábitos o rutinas de belleza que, lejos de favorecer, acaban acentuando aún más los signos del envejecimiento.



Génessis Salazar, experta en estética y fundadora de Centro de Estética G&G Beauty, desvela los 5 aspectos que ve con frecuencia y que suelen afectar negativamente a la piel a partir de los 60. ¡No te los pierdas!

5 factores que envejecen el rostro, según la experta

1. El impacto del cansancio y los malos hábitos



Muchas veces hablamos del envejecimiento cutáneo sin tener en cuenta lo que ocurre realmente a nivel celular. “En cabina vemos pieles que reflejan el daño acumulado de años expuesto al estrés oxidativo. Los radicales libres, esas pequeñas moléculas que dañan las células de nuestra piel, ya sea por factores internos o externos (sol, contaminación, tabaco…), apagan el rostro y dan paso a los signos visibles de envejecimiento”, confiesa.



A partir de cierta edad, las defensas naturales de la piel bajan y este desgaste se nota en forma de opacidad, deshidratación y falta de elasticidad.



2. Exposición solar acumulada



Según Salazar, es habitual escuchar: “Yo siempre he tomado el sol sin protección y nunca me ha pasado nada”. Sin embargo, la experta asegura que cuando se observa la piel de cerca, los efectos están ahí: manchas, arrugas profundas y pérdida de firmeza.



“La zona del rostro, el cuello y el escote son especialmente sensibles, y es justo donde más daño se acumula. La piel tiene memoria, y cada primavera es una nueva oportunidad para cuidarla mejor”, concluye.



3. Un estilo de vida desequilibrado



Una piel apagada, sin vida o con textura irregular, no siempre se debe a un mal cosmético. En muchos casos, detrás hay hábitos que no ayudan: poca hidratación, mala alimentación, descanso insuficiente o incluso estrés crónico.



“Cuando preguntamos en cabina, muchas mujeres no relacionan estos factores con el estado de su piel, pero lo cierto es que el organismo necesita equilibrio para poder regenerarse y mostrarse saludable por fuera”, asegura Salazar.



4. Cambios hormonales poco comprendidos



En la etapa de la menopausia, se producen muchos cambios internos, y la piel lo refleja casi de inmediato. Disminuye la producción de colágeno, la piel se vuelve más fina y seca, y aparece la flacidez.



“Lo que me encuentro con frecuencia es cierta desinformación o incluso vergüenza al hablar de estos cambios. Pero entender qué le está pasando al cuerpo en esta etapa es clave para poder acompañar esos cambios de forma natural y con los cuidados adecuados”, explica.



5. Ignorar la genética: un error que complica el cuidado de la piel



Cada piel tiene su historia. Algunas tienden a arrugarse más, otras a mancharse, otras pierden firmeza antes. Hay quienes tienen una piel muy resistente y quienes, por genética, necesitan más ayuda.



“Cuando hacemos un diagnóstico personalizado, vemos cómo influye el componente genético en la evolución del envejecimiento. Por eso es tan importante no compararse y entender que cada piel necesita un enfoque distinto”, confiesa Salazar.

Qué puedes hacer para prevenir el envejecimiento del rostro

Tal y como nos cuentan desde G&G Beauty, antes de recomendar un tratamiento, siempre comienzan con un asesoramiento personalizado. A partir de ahí, proponen tratamientos adaptados a cada persona. Estos son algunos de los que más utilizan con mujeres mayores de 60, y que, según nos cuentan, ofrecen mejoras visibles:

Vitamina C

“Cuando la piel llega a consulta apagada, sin vitalidad y con los efectos del estrés oxidativo acumulado, solemos empezar con una sesión de vitamina C”, explica Salazar.



Se trata de un tratamiento muy completo: hidrata, protege frente a los radicales libres y estimula la producción de colágeno. Además, según nos cuentan, este tratamiento aporta luz y firmeza sin agredir, y muchas mujeres notan un cambio desde la primera aplicación.

Exosomas faciales

Se trata de una técnica especializada para pieles más envejecidas o con mayor pérdida de elasticidad. “Es una técnica regenerativa que combina péptidos bioactivos y factores de crecimiento que ayudan a reparar la piel a nivel celular”, asegura la experta.



Gracias a ello, según nos explican, se observa una mejora en la firmeza, la textura y, en algunos casos, incluso en el cabello.

Diamond Extreme

“Este tratamiento lo utilizamos cuando nos encontramos con pieles muy deshidratadas o con signos marcados de pigmentación desigual”, explica Salazar. “Su acción es hidratante, iluminadora y antiedad. Es una buena opción cuando buscamos trabajar varios aspectos a la vez: tono, manchas, textura y firmeza”, concluye.

Kobido (lifting japonés)

Hay mujeres que prefieren opciones más naturales, sin aparatología ni activos químicos. En esos casos, el Kobido es una de las mejores herramientas de G&G Beauty.



Se trata de un masaje facial profundo que tonifica los músculos, mejora la circulación y devuelve vida al rostro. Aporta un efecto lifting suave, pero muy evidente. “Muchas lo eligen como rutina de mantenimiento, porque además de los beneficios estéticos, es muy relajante”, asegura Salazar.

Limpieza facial profunda

Aunque parezca básico, muchas veces lo que una piel necesita para empezar a mejorar es una buena limpieza. “Extraer impurezas, equilibrar la grasa y oxigenar el tejido es imprescindible antes de iniciar cualquier otro tratamiento. Solemos hacerla de forma manual, con productos suaves, pero efectivos, y adaptados al tipo de piel de cada persona”, confiesa Salazar.