La rutina de 4 pasos que las chicas de pelo rizado adoran para unos rizos perfectos y definidos (sin apelmazar)

¿Rizos definidos, llenos de vida y sin ese efecto apelmazado que tanto tememos? Sí, es posible, y el método Garnier Fructis se ha convertido en el favorito de muchas chicas con pelo rizado que buscan lucir unos rizos perfectos sin complicarse la vida. Con solo 4 pasos sencillos, esta rutina promete sacar lo mejor de cada rizo, manteniéndolos hidratados, ligeros y con una definición que dura.

Las melenas de pelo rizado se caracterizan por tener mucho volumen y personalidad propia, aunque esto solo es posible conseguirlo cuidándolas adecuadamente con el fin de lucir un rizo igual de bonito como de definido. Y es que, como a una melena rizada no sepas darle una buena rutina de haircare, tu pelo se verá apagado y encrespado, es más, muchas veces desearás que fuera liso.



Desde Garnier se han propuesto este otoño derribar todos estos mitos y, por eso, han lanzado el Método Rizos de Fructis, para que apuestes, de una vez por todas, por tu pelo rizado. Básicamente, se trata de una rutina de 4 pasos para cuidar tus rizos como se merecen, definiéndolos y dándoles vida para que puedas lucir la melena con la que siempre habías soñado.

¿Qué es el Método Rizos de Fructis y cuáles son sus pasos?

El Método Rizos de Fructis para pelo rizado es un tratamiento para nutrir, hidratar y cuidar tus rizos como se merecen y sus resultados son tan espectaculares, que es considerado como uno de las rutinas capilares para rizos más completas de las que existen en la actualidad. Lo mejor de esta rutina de 4 pasos es que es apta para todo tipo de rizos y que mejoran la definición del rizo. Los hidrata, multiplican la vitalidad del cabello y, el mejor de todos: ayuda a controlar el horrible efecto frizz.



Descubre la rutina en 4 pasos del Método Rizos de Fructis

Los cuatro productos que componen el Método Rizos de Fructis de Garnier, y gracias a los cuales tu melena rizada cambiará para siempre, son pre-champú, champú, mascarilla y sérum. En cuanto los uses por primera vez, notarás sus resultados y sentirás cómo tus rizos han ganado en definición, tu cabello estará menos encrespado, recuperará su vitalidad y lucirá mucho más saludable. ¡Sigue leyendo para aprender más de los pasos del Método Rizos!



Pre-champú Fructis Método Rizos

El primer paso del Método Rizos de Fructis es la aplicación de este pre-champú cuyo objetivo es el fortalecimiento de la estructura interior del rizo y la mejora de su suavidad* en un 75%. Esto lo consigue gracias a su contenido en ácido hialurónico y ácidos grasos de karité, componentes muy buenos para devolver la vida a las melenas rizadas y ayudarlas a recuperar la elasticidad perdida por no recibir una rutina de cuidados adecuada. Es un producto muy fácil de aplicar, lo único que deberás hacer será utilizarlo de medios a puntas y dejarlo actuar durante 5 minutos.



Este pre-champú de Fructis Método Rizos para pelos rizados es uno de los más importantes y que no te debes saltar. Su fórmula innovadora está indicada para recuperar la hidratación perdida y te dará como resultado unos rizos perfectos durante 100 horas*. Además, este paso es fundamental para preparar la melena para la aplicación del resto de productos de tu nueva rutina capilar, productos que son sin sulfatos¹, siliconas² ni alcohol³.

*Test instrumental después de la aplicación del pre-champú+ champú + mascarilla.

Sin tensioativos sulfatados.

Para un toque natural.

Sin alcohol etílico.



Champú Fructis Método Rizos

En este segundo paso, vas a utilizar un producto que se encarga de retirar la suciedad, limpiando perfectamente el cuero cabelludo y haciendo que tus rizos se vean siempre estupendos. Se trata del champú Fructis Método Rizos, un champú libre de sulfatos¹, siliconas² y alcohol³ que se convertirá en tu mejor aliado para que tus rizos y ondas tengan una apariencia mucho más definida.



Destacar también que uno de los puntos más fuertes de este champú Fructis Método Rizos es que ofrece hasta 72 horas de hidratación y 100 sin encrespamiento*. Este champú Fructis de Garnier es fácil de aplicar, tan solo deberás aplicarlo sobre el cuero cabelludo y la raíz y masajear suavemente hasta que haga espuma. Termina aclarando la melena con abundante agua. En definitiva, el Método Rizos de Fructis es el secreto mejor guardado de muchas melenas rizadas y gracias a esta sencilla rutina de 4 pasos, lo tienes también al alcance de tu mano.

*Test instrumental después de la aplicación del champú + mascarilla.

Sin tensioativos sulfatados.

Para un toque natural.

Sin alcohol etílico.

Mascarilla Fructis Método Rizos

Después de conseguir unos rizos hidratados gracias a la aplicación de los dos productos anteriores, te sorprenderás muchísimo en cuanto veas los resultados que tendrás en tu cabello después de usar la mascarilla para pelo rizado de Fructis Método Rizos. Esta mascarilla se trata de un completo hidratante con un 13% de ácido hialurónico y ácidos grasos de karité, cien por cien libre de y siliconas¹ y alcohol².



Esta mascarilla, con su fórmula innovadora, se aplica después del pre-champú y el champú, aunque puedes usarla de dos maneras diferentes. En primer lugar, puedes usarla como mascarilla con aclarado y, para ello, deberás aplicarla sobre los largos húmedos. La segunda opción consistiría en utilizarla sin aclarar sobre las puntas húmedas o secas. Además, es el producto del Garnier Método Rizos de Fructis que más nutre ya que con su uso podrás disfrutar de una semana de hidratación* y 4 días con rizos totalmente libres de encrespamiento**.

*Test de consumidor en 79 personas.

**Test instrumental después de la aplicación del champú + mascarilla.

Para un toque natural.

Sin alcohol etílico.

Sérum en spray Fructis Método Rizos

El último paso de esta rutina capilar para pelos rizados, y que se encargará de dar el toque final para que tus rizos brillen de verdad, es el sérum en spray Fructis Método Rizos. Gracias a su fórmula, tus rizos recuperarán el 100% de la hidratación perdida y disfrutarás de 48 horas de hidratación y definición en tus rizos*. También es posible usarlo de dos maneras diferentes. En la primera de ellas, tendrás que utilizar este spray justo al salir de la ducha, con el pelo recién lavado y húmedo, y deberás dejarlo secar para conseguir unos rizos más definidos.



Si quieres lucir unos rizos hidratados, pero no te toca lavarte el pelo, también puedes aplicarte este sérum en spray Garnier Fructis sin necesidad de hacer la rutina completa, bastará con aplicarlo sobre tu melena y dejarlo secar. Se puede usar en cualquier momento del día. Este spray de Fructis Método Rizos de Garnier, sin siliconas¹ ni alcohol², acaba de ganar el premio Glamour Power List en la categoría de Stylling.

*Test instrumental después de la aplicación del pre-champú+ champú + mascarilla.

Para un toque natural.

Sin alcohol etílico.



Ondulado, rizado, muy rizado, afro. Hay muchísimos tipos de rizos diferentes, todos ellos con su propia personalidad y deben ser tratados con los cuidados que se merecen. Por eso, ahora que acabas de descubrir una manera muy particular de cuidarlos, no deberías pensártelo mucho y pasarte al Método Rizos para pelo rizado. Como has podido comprobar, en tan solo 4 pasos, lucirás unos rizos definidos y llenos de vida, a la misma vez que lucirás una melena más sana, bonita y cuidada. ¿A qué esperas para que tu melena tenga vida propia? Ahora podrás cumplir tu sueño realidad gracias a Garnier y a un precio asequible ya que en el Fructis Método Rizos no gastarás más de 25 euros.