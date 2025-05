Así conseguí volver a mi color castaño en un momento desde un caoba intenso (y mi pelo está mejor que nunca)

Llevaba tiempo con un tono caoba en el pelo que me gustaba, pero la raíz castaña empezaba a marcar demasiado contraste, y lo que antes me parecía que me favorecía, ahora me resultaba difícil de mantener y algo alejado de mi color natural. Así que decidí ponerme en manos de expertos: el equipo del Atelier Charo Palomo, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. ¡Te cuento más detalles!

Hay momentos en los que sientes que tu melena te está pidiendo un cambio, pero no un cambio radical, sino algo más alineado contigo, con tu estilo y con tu esencia. Eso es justo lo que me ocurrió hace unas semanas. Y por esta razón decidí ponerme en contacto con el Atelier Charo Palomo para conseguir ese cambio que estaba buscando. Al fin y al cabo lo que quería era volver a mi esencia, verme más yo. © Enfemenino See album Así conseguí volver a mi color castaño Abdel, técnico de color, especialista en barro, tijera y ondas en Atelier Charo Palomo, entendió lo que quería desde el primer momento: recuperar mi color castaño natural, pero sin renunciar a un acabado bonito y luminoso. Su propuesta fue aplicar un color uniforme con productos orgánicos y sin amoníaco, para no maltratar más el cabello (algo que agradecí muchísimo, porque cuando abusamos de tintes el pelo lo nota, y mucho).



Una vez aplicado el color, matizó el tono para conseguir un acabado uniforme y natural, evitando ese temido "efecto bloque" que a veces deja el tinte. ¿El resultado? Una melena castaña con luz, movimiento y un color que se va fundiendo perfectamente con mi raíz a medida que crece. Ideal para mantener sin estar pendiente cada tres semanas del salón. NEWS

Y como soy de cara redonda, aproveché también para consultar con Abdel sobre el flequillo. Me recomendó un flequillo largo y abierto, ideal para estilizar este tipo de rostro. Y aquí va un tip de experto que me encantó y no conocía: para que el flequillo quede natural y con forma, hay que peinarlo desde las puntas, no desde la raíz. ¿Cuántas veces lo habré hecho al revés?



Además del trabajo de color, en el Atelier Charo Palomo también ofrecen tratamientos capilares únicos. Uno de sus más conocidos es un tratamiento que engrosa la fibra capilar y deja el pelo más fuerte y denso. Ideal para quienes notamos que el cabello ha perdido cuerpo o densidad. También son especialistas en técnicas como los barros (como la henna), mechas californianas y en tratamientos naturales a base de ingredientes como el yogur, que nutren el cabello en profundidad sin agredirlo.