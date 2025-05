Arrugas del sueño: las 5 mejores posturas para dormir que te ayudan a evitarlas desde hoy

¿Te despiertas con marcas en la cara que tardan horas en desaparecer? Puede que estés enfrentándote a las conocidas arrugas del sueño. La buena noticia es que cambiando tu postura al dormir puedes prevenirlas. Te contamos cuáles son las mejores posiciones para cuidar tu piel mientras descansas. ¡Toma nota!

¿Sueles tener insomnio y pasas la noche cambiando de postura? No encontrar una posición cómoda para dormir no solo afecta tu descanso, también puede dejar marcas en tu piel. Las conocidas arrugas del sueño aparecen cuando el rostro se pliega contra la almohada durante horas, sobre todo si adoptamos malas posturas. Si quieres evitar estas líneas indeseadas al despertar, sigue leyendo: te contamos cómo prevenirlas y cuidar tu piel mientras duermes.

¿Qué son las arrugas del sueño?

Las arrugas del sueño comienzan a ser una realidad para muchas mujeres a partir de los 25-30 años. Esta edad es crítica porque a medida que pasan los años disminuye la producción de colágeno en la piel, por lo que empiezan aparecer las primeras líneas de expresión y arrugas.



Lo que quizás no sabes, es que estas arrugas también pueden aparecer mientras dormimos, y son las conocidas 'arrugas del sueño'. Salen al dormir contra la almohada y al moverte de un lado para el otro, porque inevitablemente se forman pliegues que provocan líneas marcadas en tu cara. La buena noticia es que puedes evitarlas. ¡Te contamos cómo!

Las 5 posturas que mejor funcionan para que no salgan arrugas durmiendo

1. Dormir boca arriba

Dormir boca arriba es siempre la opción ideal. ¿El motivo? Esta postura prácticamente no necesita presentación, porque es la más recomendada y la mas beneficiosa, pero también para evitar las arrugas del sueño, porque al dormir boca arriba tu cara no entrará en contacto con nada y no te saldrán arrugas. Es la mejor manera de evitarlas.

2. Dormir sin almohada

Hay mujeres que prefieren dormir sin almohada porque les molesta. Si no lo probaste, puedes darle una oportunidad. Al dormir sin almohada, no tendrás que preocupar por las marcas de los roces, aunque deberás mantener la bajera de la cama firme, para que no pase lo mismo. Lo ideal es que elijas una bajera antitranspirable, para descansar mejor.

3. Dormir de lado con una almohada especial

Hoy en día existen almohadas especiales "antiarrugas" que tienen una forma y un acolchado que resulta ideal para dormir de lado y sin marcas en la cara. Si te encanta dormir de lado y no quieres cambiar de postura por nada del mundo, sin duda es una posibilidad.

4. Dormir de lado sin unir los brazos

Hay mujeres que al dormir de lado y con lo brazos unidos desarrollan las llamadas "arrugas en el escote". Al principio no, pero con el paso de los años pueden marcarse cada vez más y terminar resultando molestas. Si es tu caso, puedes probar un sujetador especial para dormir o bien optar por un remedio casero, como por ejemplo poner un calcetín doblado entre los senos. Parece que no pero evita que se formen estas molestas líneas y así tener un pecho más joven.

5. Dormir boca abajo pero con una condición

Si solo consigues dormir en la postura boca abajo, entonces la solución es que elijas ropa de cama transpirable. No toda la ropa de cama es igual. Encontrarás diferencias importantes de unos tejidos a otros, también en cuanto a la transpirabilidad y a la formación de arrugas. Si no quieres cambiar tu postura de dormir por nada del mundo, entonces elige ropa de seda o de lino.

Tip extra: configura una buena rutina de noche y despierta sin arrugas

Aparte de tener en cuenta estas posturas, el estado de tu piel también puede contribuir a evitar la aparición de marcas y arrugas mientras duermes. Lo que funciona muy bien es este combo:

Limpiar profunamente e hidratar la piel antes de meterte en cama, como a base de retinol.

Realizar un masaje facial con ayuda de un sérum, para liberar tensiones y ayudarte a dormir más relajadas, sin marcas. Puedes utilizar un rodillo facial.

Espero que estas posturas y tips te ayuden a no volver a despertarte nunca más con las molestas arrugas del sueño. ¡Pruébalas y verás cómo funcionan!