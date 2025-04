Este es el corte de pelo que deberías evitar después de los 50 (y el que sí te rejuvenece), según una experta

A medida que cumplimos años, nuestro pelo también cambia: se vuelve más fino, pierde volumen y aparecen las inevitables canas. Por eso, elegir el corte adecuado se vuelve fundamental para mantener una imagen fresca y favorecedora. Sin embargo, según la estilista profesional Vanessa Giani, hay un tipo de corte corto muy común que puede tener el efecto contrario. ¡Mira!

A los 50, el pelo experimenta cambios que no pasan desapercibidos: aparecen más canas, el grosor del pelo no es el mismo y disminuye, así como la fibra capilar se vuelve más débil. Por ello, es importante pensar bien el estilo de corte de pelo que nos vamos a hacer para disimular estas características, aportar volumen y realzar el rostro, sobre todo cuando el óvalo facial empieza a perder firmeza.



Aunque los cortes de pelo cortos suelen recomendarse por su capacidad de dar un aspecto juvenil al rostro, no todos resultan igual de atractivos para todas. Según Vanessa Giani, estilista y formadora de la marca Jean Louis David, algunos cortes extremadamente cortos pueden, por el contrario, resaltar los signos del envejecimiento.

Este es el corte de pelo que más envejece, según una experta

El corte que podría envejecer más el rostro, según la experta, es el estilo “pixie” muy corto y uniforme. Según Giani, este tipo de corte, que fue muy popular en los años cincuenta, puede tener un efecto rejuvenecedor si está bien estructurado, pero también puede envejecer el rostro cuando no se realiza correctamente.



El problema principal de este corte radica en su falta de volumen y definición. Si el pelo es demasiado uniforme y no cuenta con algo de flequillo o capas, la pérdida de densidad capilar se hace más evidente. Además, al no dejar mechones que enmarquen el rostro, este estilo puede acentuar la flacidez del óvalo facial y resaltar las arrugas.

Cómo evitar errores en cortes de pelo pixie muy corto

El impacto negativo del corte pixie puede agravarse dependiendo de cómo se peine. “Peinar el cabello completamente liso y pegado al cuero cabelludo resalta aún más los contornos del rostro y acentúa el efecto de envejecimiento”, explica la estilista.

Alternativas al pixie muy corto

Para quienes desean mantener un estilo pixie, existe una alternativa más favorecedora: el pixie largo. Este corte conserva la esencia del estilo corto, pero incluye mayor longitud en los laterales y la nuca, lo que ayuda a suavizar los contornos faciales y aporta un toque moderno. Además, estructurar el cabello con capas largas y añadir volumen en la parte superior puede levantar visualmente el rostro y suavizar la expresión.