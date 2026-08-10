Burger de tomate y mozzarella: la receta sin cocción para sorprender en tus aperitivos de verano

Publicado el 10/08/26 à 10:00 Por El equipo editorial

En esos días de calor, un plato de tomate y mozzarella siempre apetece, pero hay una forma mucho más original de presentarlo: convertirlo en un «burger» sin pan. Con tomate, mozzarella de búfala y unos pocos ingredientes más, esta receta se prepara en apenas cinco minutos y ofrece una versión diferente de la clásica ensalada caprese. El resultado es un aperitivo ligero, refrescante y perfecto para compartir.

Ingredientes

1 tomate grande y maduro (250-300 g)

125 g de mozzarella de búfala

4 lonchas finas de bresaola (cecina de ternera curada)

Hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Miel líquida

Sal fina

El secreto de este «burger» sin pan

La clave está en utilizar el tomate como si fuera el pan de una hamburguesa. Basta con cortarlo por la mitad en sentido horizontal para obtener una base firme y jugosa capaz de sostener el resto de ingredientes. Si se elige una variedad carnosa, como el tomate corazón de buey, el resultado será mucho más consistente.

En el centro, la mozzarella de búfala sustituye a la carne. Su textura firme, pero cremosa, aporta cuerpo al conjunto sin resultar pesada. La bresaola añade un toque salado, mientras que la albahaca y el aceite de oliva potencian los sabores mediterráneos.

El toque diferencial llega justo antes de cerrar el «burger»: un hilo de miel. Este pequeño gesto crea un contraste entre el dulce y el salado que realza el sabor del tomate y convierte una receta muy sencilla en un aperitivo sorprendente.

Cómo prepararlo

La elaboración no requiere cocción, únicamente un cuchillo afilado y un poco de cuidado al montar los ingredientes.

Corta el tomate por la mitad en horizontal. Si es necesario, retira una fina lámina de la base para que quede estable. Corta la mozzarella en rodajas gruesas y colócalas sobre la mitad inferior del tomate. Añade las hojas de albahaca, una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Coloca encima las lonchas de bresaola, dejándolas caer ligeramente por los lados. Incorpora un hilo de miel sobre la bresaola. Cierra con la otra mitad del tomate y, si lo deseas, sujeta el conjunto con un palillo de madera. Sirve inmediatamente bien frío.

Tres versiones para variar la receta

Con pesto. Sustituye la albahaca y el aceite por una cucharada de pesto sobre la mozzarella para conseguir un sabor más intenso.

Vegetariana. Elimina la bresaola y añade más mozzarella o incorpora unas finas rodajas de calabacín y unas hojas de rúcula para aportar un toque fresco.

Con jamón curado. Sustituye la bresaola por jamón serrano o prosciutto cortado muy fino. Puedes servir el burger entero o cortarlo por la mitad para compartir durante el aperitivo.