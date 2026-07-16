La mousse de frutos rojos que se prepara en 5 minutos y sorprende a tus invitados en las noches de verano

Actualizado el 16/07/26 à 16:56 Por El equipo editorial

Cuandos llega el calor y apetece algo dulce, no siempre dan ganas de sacar el batidor y ponerse a pesar ingredientes durante una hora. Sin embargo, el aroma de los frutos rojos frescos, una textura ligera que se deshace en la boca y un postre bien frío servido en cuestión de minutos es algo que triunfa donde sea.

La buena noticia es que esta mousse de frutos rojos es muy fácil de preparar. No necesita cocción ni nada demasiado complicado: solo queso fresco batido (o queso quark), una mezcla de frutos rojos ligeramente ácidos y, si se desea, unas galletas. En solo 5 minutos de preparación, el postre estará listo para enfriarse en la nevera mientras tú disfrutas del resto de la velada.

Mousse de frutos rojos: estos son los ingredientes que necesitas

500 g de queso fresco batido (3,5 % de materia grasa)

250 g de frutos rojos (frescos o congelados)

60 g de azúcar

1 limón (ralladura y zumo)

Opcional: 8 galletas, 1 cucharadita de vainilla y 1 pizca de sal

Los tres ingredientes estrella del postre que arrasa en verano

La clave de esta receta está en el queso fresco batido. Con un 3,5 % de materia grasa, consigue una textura muy cremosa tras batirlo un rato, sin necesidad de añadir nata líquida ni montar claras de huevo. Se consigue una base suave, ligera y fresca que soporta el reposo en frío sin separarse ni soltar líquido.

Por su parte, los frutos rojos, frescos o congelados y bien escurridos, consiguen todo el sabor y el toque de acidez. Esa acidez equilibra el dulzor del azúcar y deja una sensación muy agradable en boca. El azúcar y el limón forman un pequeño sirope que liga el coulis de frutos rojos. Las galletas desmenuzadas, opcionales, añaden una capa crujiente que recuerda a los postres de bistró, con un coste mínimo.

Cómo preparar la mousse de frutos rojos sin cocción

Para ahorrar tiempo, empieza por triturar o aplastar los frutos rojos con parte del azúcar y el zumo de limón, usando un tenedor o una batidora, según prefieras una textura más rústica o más fina. Mientras tanto, bate el queso fresco con el resto del azúcar, la ralladura de limón, la vainilla y una pizca de sal hasta obtener una crema lisa, flexible y ligeramente aireada.

Después solo queda montar el postre. Si lo deseas, reparte unas galletas trituradas en el fondo de las copas o vasitos y alterna capas de crema para crear un bonito efecto marmolado. La preparación no lleva más de 5 minutos. Después, deja reposar la mousse en el frigorífico al menos 30 minutos para que adquiera consistencia y los sabores se integren.

Pasos de preparación