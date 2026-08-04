La receta de bowl de salmón y mango que se prepara en apenas 20 minutos y cuesta casi 10 € menos que pedirla a domicilio

Publicado el 04/08/26 à 14:36 Por El equipo editorial

En esos días de calor, cuando el cuerpo pide algo ligero, esta combinación de arroz, salmón y mango, se convierte en la opción ideal para cualquier cenita de vacaciones. El arroz aliñado con vinagre aporta una ligera acidez; el salmón es tierno, el mango jugoso, el aguacate cremoso y el pepino crujiente.

En 20 minutos, sin horno ni elaboraciones complicadas, se consigue una comida completa que cuesta alrededor de 5 € por persona, frente a los 15 € que puede costar pedirla a domicilio. Solo hacen falta unos cuantos buenos trucos para que este bol se convierta en la nueva opción habitual para cenar.

Los ingredientes que necesitarás

250 g de arroz para sushi (o arroz redondo)

300 g de salmón fresco de calidad sashimi (o salmón ahumado)

1 mango maduro pero firme

1 aguacate y 1/2 pepino

Los 4 pilares de un bowl perfecto: arroz, salmón, mango y el acompañamiento adecuado

Para preparar un bowl que pueda sustituir realmente al postre, todo gira en torno a cuatro elementos muy sencillos.

Primero, el arroz: un arroz redondo o para sushi, cocido en agua y aliñado todavía caliente con vinagre de arroz, azúcar y sal. Esta mezcla aporta un grano tierno, ligeramente ácido y evita que el arroz se compacte en el fondo del bol.

Después llega el salmón, preferiblemente crudo, muy fresco y cortado en dados regulares. Si no hay tiempo, una versión con salmón ahumado funciona perfectamente. En cuanto al mango, debe ser aromático pero todavía firme, para que mantenga la forma al cortarlo en dados brillantes y jugosos. Precisamente ese contraste entre dulce y salado con el pescado es lo que aporta personalidad al plato.

A su alrededor se pueden añadir los ingredientes que más apetezcan: aguacate para aportar cremosidad, pepino o edamame para el toque crujiente, semillas de sésamo, cebolleta o alga nori desmenuzada para añadir textura y sabor. Una base saludable y sencilla, pero tremendamente eficaz.

La receta en 4 pasos para que salga perfecta

El éxito depende sobre todo de la textura del arroz y del corte de los ingredientes.

Primero se prepara el arroz aliñado mientras todavía está caliente, para que absorba bien los sabores sin volverse pastoso. Mientras se enfría, se preparan todos los ingredientes frescos cortándolos en dados de tamaño similar. De esta manera, cada bocado queda equilibrado.

Después llega el montaje en frío: se coloca el arroz en el fondo del bol y, encima, el salmón, el mango, el aguacate y el pepino, distribuidos en zonas diferenciadas.

Por último, una pequeña salsa preparada al momento con salsa de soja, zumo de lima y aceite de sésamo une todos los ingredientes justo antes de servir.

Paso a paso

Preparación: Enjuagar el arroz hasta que el agua salga casi transparente. Cocerlo tapado con agua y, todavía caliente, mezclarlo con vinagre de arroz, azúcar y sal. Dejar que se temple.

Técnica: Cortar el salmón en dados y hacer lo mismo con el mango, el aguacate y el pepino, procurando que los trozos tengan un tamaño similar. Mantenerlos refrigerados para conservar una textura fresca, firme y agradable.

Cocción: No hace falta ninguna otra cocción aparte de la del arroz. Mientras se enfría, preparar una salsa con salsa de soja, zumo de lima y aceite de sésamo y ajustar las cantidades al gusto.

Acabado: Repartir el arroz en los boles, añadir el salmón, el mango y los acompañamientos. Regar con la salsa y espolvorear con semillas de sésamo y, si se desea, nori o cebolleta. Servir bien fresco.