La receta de la abuela que salva las comidas de verano: tomates rellenos de atún sin encender el horno

Publicado el 31/07/26 à 19:56 Por El equipo editorial

Los tomates rellenos de atún tienen algo reconfortante: una receta muy sencilla, sin cocción, que se puede preparar con antelación y que gusta a todo el mundo. En muchas familias, estos tomates rellenos de atún se han convertido en un ritual de julio y agosto, hasta el punto de que se siguen preparando años después para los propios hijos. Veamos cómo recuperar exactamente ese sabor a vacaciones en la cocina actual.

Qué ingredientes necesitas para preparar unos sabrosos tomates rellenos de atún

6 tomates redondos, maduros pero firmes

280 g de atún al natural, bien escurrido

120 g de mayonesa y 1 cucharadita de mostaza

Hierbas frescas, cebolleta, zumo de limón, sal y pimienta

La receta fácil e infalible de tomates rellenos de atún

Para 6 tomates necesitamos: 6 tomates redondos, 280 g de atún al natural escurrido, 120 g de mayonesa, 1 cucharadita de mostaza, 2 cucharadas de cebollino, 2 cucharadas de perejil de hoja plana, 1 cebolleta pequeña finamente picada, 1 cucharada de zumo de limón, sal y pimienta. Nada más: todo sale de la despensa y del frigorífico. El paso a paso es muy sencillo. Vaciamos los tomates, preparamos un relleno de atún bien aromatizado y después los rellenamos generosamente antes de dejarlos reposar en frío. Con cuatro pasos sencillos obtenemos una receta de verano lista para servir como entrante o como plato ligero acompañado de una ensalada.

La clave para lograr un relleno que nunca quede seco

El primer paso es dejar que los tomates suelten el exceso de agua. Cortamos las tapas, vaciamos los tomates con una cucharilla, salamos ligeramente el interior y después los colocamos boca abajo sobre un plato. Con diez o quince minutos es suficiente para eliminar el exceso de líquido; la piel se mantiene firme, el tomate no se hunde y el plato no termina convertido en una piscina. Incluso podemos cortar una lámina muy fina de la base para estabilizarlos, sin llegar a perforar la piel.

En cuanto al relleno, desmenuzamos el atún y añadimos poco a poco la mayonesa y la mostaza. Mezclamos lo justo para integrar los ingredientes, conservando pequeños trozos de pescado. El limón aporta frescura y las hierbas, el toque aromático. Si el atún parece demasiado compacto, una cucharada de queso fresco batido o de yogur natural hará que la mezcla sea más cremosa sin volverla líquida. Después, es imprescindible dejarla reposar en el frigorífico durante al menos 1 hora para que los sabores se integren en esta receta completamente sin cocción.

Preparación paso a paso

Preparación: Cortar las tapas de los tomates, vaciarlos con cuidado, salar el interior y dejarlos escurrir boca abajo sobre un plato durante 10-15 minutos.

Cortar las tapas de los tomates, vaciarlos con cuidado, salar el interior y dejarlos escurrir boca abajo sobre un plato durante 10-15 minutos. Técnica: Desmenuzar el atún en un bol, añadir la mayonesa, la mostaza, la cebolleta, las hierbas y el zumo de limón. Salpimentar y mezclar sin deshacer completamente el pescado.

Desmenuzar el atún en un bol, añadir la mayonesa, la mostaza, la cebolleta, las hierbas y el zumo de limón. Salpimentar y mezclar sin deshacer completamente el pescado. Cocción: No hay ninguna cocción en esta receta. Una vez preparado el relleno, ajustar el punto de sal y la textura con un poco más de limón o yogur, si fuera necesario.

No hay ninguna cocción en esta receta. Una vez preparado el relleno, ajustar el punto de sal y la textura con un poco más de limón o yogur, si fuera necesario. Acabado: Rellenar generosamente los tomates, volver a colocarles las tapas, cubrirlos y dejarlos reposar en el frigorífico durante al menos 1 hora antes de servirlos bien fríos.

El truco para un resultado sabroso

Para una versión más ligera pero igualmente deliciosa, podemos sustituir parte de la mayonesa por queso fresco o yogur natural. Una mezcla a partes iguales de mayonesa y queso fresco da como resultado un relleno más ligero y esponjoso, perfecto para los días de mucho calor. De este modo conservamos toda la cremosidad, pero con una sensación mucho más fresca en boca.

Después, podemos jugar con las variantes. Podemos utilizar albahaca, eneldo o menta en lugar de perejil; añadir unas alcaparras o pepinillos picados para aportar un toque crujiente y ácido; o incluso incorporar un poco de arroz cocido y enfriado para convertir estos tomates rellenos de atún en un plato completo.

Se sirven bien fríos, acompañados de una ensalada verde crujiente o de patatas cocidas al vapor y enfriadas. Estos tomates se conservan hasta 24 horas en el frigorífico, cubiertos con film transparente, y es recomendable sacarlos 10 minutos antes de servir para que recuperen todo su sabor.