Queso de cabra y albaricoques asados: la receta lista en apenas unos minutos para un aperitivo sabroso y fresquito en verano

Publicado el 07/08/26 à 15:00 Por El equipo editorial

Si estás pensando en sorprender a tus invitados con un aperitivo diferente y sencillo este verano, quédate leyendo porque esto probablemente te interesa. Y es que combinar queso de cabra con albaricoques asados. puede ser todo un acierto. Tan solo necesitarás un queso de cabra cremoso y un albaricoque asado que aporta dulzor, jugosidad y un delicado aroma a romero. Una receta muy sencilla que puede prepararse en pocos minutos y que resulta perfecta para sorprender a los invitados.

Ingredientes

8 albaricoques maduros pero firmes.

200 g de queso de cabra fresco o en rulo.

1 o 2 cucharadas de miel líquida.

12 rebanadas de pan rústico o de baguette.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 o 2 ramitas de romero fresco.

Flor de sal.

Pimienta negra recién molida.

¿Por qué el albaricoque asado combina tan bien con el queso de cabra?

Al asarse en el horno a unos 200 °C, los albaricoques cambian completamente de textura y sabor. Parte del agua se evapora, los azúcares se concentran y la pulpa se vuelve mucho más tierna, mientras que los bordes se caramelizan ligeramente.

El resultado son unos albaricoques jugosos y muy aromáticos, con un sabor que recuerda a una mermelada casera rápida y que combina a la perfección con ingredientes salados.

El queso de cabra, por su parte, aporta cremosidad y un toque ácido que equilibra el dulzor de la fruta. Si se utiliza queso fresco, el resultado será más suave; si se elige un rulo ligeramente curado, el sabor será más intenso sin eclipsar al albaricoque.

El romero termina de redondear la receta con un aroma mediterráneo que evita que el conjunto resulte demasiado dulce.

Cómo preparar unas tostas de queso de cabra y albaricoques asados perfectas

La clave del éxito está en cuatro pasos muy sencillos: asar la fruta, tostar el pan, preparar el queso y montar las tostas justo antes de servirlas.

Elaboración